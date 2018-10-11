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New York’ta 20 Kişinin Öldüğü Kazada Şirket Sahibine Tutuklama

11.10.2018 21:30 | Son Güncelleme

New York’ta 20 kişinin yaşamını yitirdiği limuzin kazası nedeniyle aracın bağlı bulunduğu ‘Prestige Limo’ şirketinin sahibi Numan Hüseyin tutuklandı

New York’ta 20 Kişinin Öldüğü Kazada Şirket Sahibine Tutuklama

Cumartesi günü New York eyaletinin kuzey bölgesinde Schoharie kasabası yakınlarında meydana gelen ve 20 kişinin yaşamını yitirdiği limuzin kazasıyla ilgili olarak aracın bağlı bulunduğu “Prestige Limo” şirketinin sahibi Numan Hüseyin tutuklandı. 28 yaşındaki limuzin şirketi işletmecisi Hüseyin, “ölüme sebebiyet veren ihmal” suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin, 150 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Hüseyin’in kefaletle serbest bırakılması kazada yaşamının yitiren kişilerin yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

20 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada aracın geçtiğimiz ay yapılan trafik muayenesinde yola çıkmaması yönünde karar alınmış ve ruhsatı yenilenmemişti. Kazada limuzini kullanan şoför Scot Lisinicchia’nın bu tür araçları kullananlar için verilen özel ehliyetinin olmadığı açıklanmıştı.

Hüseyin’in 2014 yılında ehliyeti elinden alınan kardeşinin usulsüz bir şekilde trafiğe çıkmasını sağladığı gerekçesiyle hakkında dört yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

20 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Hüseyin’in suçlu bulunması halinde dört yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

“Bu aracın yola çıkmasının tek sorumlusu Numan Hüseyin”

Numan Hüseyin’in avukatı Lee Kindlon, "Müvekkilim suçlu değil. Olanlar karşısında sarsıldı. Bu sürecin gerçekleşmesi gerektiğini de anlıyor” diye konuştu

20 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. New York Eyalet Polis Şefi George Beach, 2001 Ford Excursion marka limuzin tipi aracın güvenlikle ilgili yasaları ihlal ettiğini açıkladı.

Polis Şefi Beach, “Bu aracın Cumartesi günü yola çıkmasının tek sorumlusu Numan Hüseyin’dir. Bu araç, yapılan muayenesi sonucunda Eylül ayından itibaren hizmet dışı bırakıldı. Yola çıkması yasaklandı ama bu araç yola çıkarak bu feci kazaya neden oldu" dedi.

Aracın bağlı olduğu Prestige Limo şirketine bağlı araçların 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren tam 22 kez araç standartlarıyla ilgili kuralları ihlal ettiği kaydedildi.

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