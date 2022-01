New York’ta 2021 Yılında Ne Oldu?

New York’ta 2021 yılına, Corona virüsü salgını, artan silahlı saldırılar, çatışmalar ve çete savaşlarıyla protesto gösterileri damga vurdu. New York Valisi Andrew Cuomo aleyhine 11 ayrı kadına cinsel taciz davasıyla soruşturma başlatıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirket, organizasyon ve üst düzey yöneticileri aleyhine soruşturma açıldı. New Yorklular, 2021 yılında yeni belediye başkanını seçti. New York, 2021 yılının hem yazı hem de kışında iklim değişikliğine bağlı hava olaylarının etkisinde kaldı. VOA Türkçe, New York’ta 2021 yılına damgasını vuran gelişmeleri derledi.

2021 yılının ilk ayında siyahi lider Martin Luther King’in anısına düzenlenen ‘özgürlük’ yürüyüşünde olaylar çıktı. “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Değerlidir) taraftarları polisle çatıştı. Olaylarda 11 polis yaralandı, 29 protestocu da tutuklandı. Yürüyerek Manhattan’a geçen yüzlerce protestocu, Belediye Binası önünde yoğun bir polis barikatıyla karşılaştı. Polis, protestocuların Belediye Binası’na ulaşmasını engelledi. Protestocuların ellerine geçirdikleri bazı cisimleri polise fırlatması sonrasında olaylar daha da büyüdü. Polisle protestocular arasında, Manhattan’da meydana gelen çatışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Kentte tırmanan olaylar nedeniyle New York Valisi Cuomo, başkent Washington’da yapılacak Joe Biden’ın başkanlık yemin törenine katılamayacağını açıkladı.

Kar fırtınaları kışa damga vurdu

2021 yılının Şubat ayında ABD’nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası New York’ta hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle New York Valisi Cuomo, 9 ayrı bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. New York’ta, yer üstünden sefer yapan tüm metro seferleri durduruldu. Kentteki okullar, resmi daireler ve aralarında bankaların da bulunduğu işyerleri şiddetli kar fırtınası nedeniyle kapandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte zaruri hizmet veren araçlar dışındaki tüm araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. New York’taki havaalanları kar fırtınası nedeniyle kapandı. Şehirlerarası tren seferlerinin büyük bir bölümü iptal edildi. Kar fırtınası nedeniyle kentteki tüm aşı merkezleri kapatılarak randevular iptal edildi. Kentin bazı bölgelerinde çok sayıda hanenin elektriklerinin kesildiği bildirildi. Kar fırtınası nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi; birçok araç hasar gördü. New York, bir hafta içinde ikinci kez kar fırtınasının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. New York’ta bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

New Yorklu olan eski Başkan Donald Trump’ın şirket ve organizasyonlarıyla ilgili soruşturmalar hız kazandı

2021 yılında Trump’ın New York'taki ticari faaliyetleri ve şirketlerine yönelik soruşturmaların sayısı arttı, kapsamları her geçen gün daha da genişledi. New York’taki savcılar, eski Başkan Trump’ın yanısıra ailesinin de çeşitli vakıf ve şirketlerle olan ilişkilerini de soruşturmaya başladı. Trump’ın 2020 seçimlerinden sonraki uygulamalarının yanısıra göreve gelmeden önceki yıllarda başta vergi olmak üzere şirket hareketleri ve muhasebe kayıtları incelenmeye başladı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump ve aile şirketleriyle ilgili soruşturmada her gün yeni kanıtlara ulaştıklarını ve binlerce belge edindiklerini söyledi. Başsavcı James, Trump ve aile şirketleriyle ilgili başlatılan soruşturma sürecinde gerekirse şirketlerle ilgili istedikleri belgeleri celp kararıyla talep edeceklerini söyledi.

New York’taki Trump kuruluşlarına bağlı şirketler, evrakta sahtecilik yapmak, eksik emlak beyanında bulunmak, vergi kaçırmak, sigorta yolsuzluğu yapmak, iş kayıtlarını tahrif etmek gibi çok sayıda iddiayla suçlandı. New York’ta hem Eyalet Başsavcısı hem de Manhattan Bölgesi Başsavcısı, Trump ve aile şirketlerinin vergi beyannamelerini, kredi ödemelerini veya emlak varlıklarının değerlerini uygunsuz bir şekilde tahrif edip etmediğini kapsamlı olarak soruşturuyor. Trump’ın New York’taki şirketleri, ayrıca banka hesaplarında sahtecilik iddiasıyla da soruşturduklarını belirtti.

Kar fırtınası New York’u son bir ayda üçüncü kez vurdu

Mart ayında ABD’yi etkisi altına alan kötü hava şartları, New York’u da son bir ay içinde üçüncü kez vurdu. New York’u etkisi altına alan kar fırtınası kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. New York kentinde, toplu taşımacılık aralıklı olarak yapılamadı. Kamu ve özel sektöre ait birçok işyeri, kenti etkisi altına alan kar fırtınası yüzünde çalışanlarından işe gelmemelerini istedi. New York’taki havaalanlarındaki tarifeli seferlerin bazıları iptal edildi. New York’a hizmet veren havaalanlarında birçok uçak seferi ise gecikmeli olarak yapıldı.

New York Valisi Cuomo aleyhine suçlamalar

2021 yılının Mart ve Nisan ayında New Yorklular, Vali Cuomo aleyhine farklı kadınların cinsel taciz iddialarıyla sarsıldı. Daha önce New York’taki huzurevlerinde salgına bağlı ölümleri doğru bildirmediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Vali Andrew Cuomo’nun başı cinsel taciz iddialarıyla derde girdi. 55 Demokrat Partili New York Eyalet Meclisi ve Senatosu üyesi, yaptıkları açıklamada, altı ayrı kadının cinsel tacizle suçladığı Vali Cuomo’yu derhal istifaya çağırdı. New York Belediye Başkanı Blasio, Cuomo’nun artık valiliğini sürdüremeyeceğini söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Cuomo istifa etmeyeceğini açıkladı, kendisini istifaya davet eden ABD Kongresi’nin üyelerini eleştirdi.

New York Eyalet Meclisi, altı ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Vali Andrew Coumo’nun görevden azli için soruşturma başlatılmasına onay verdi. New York Eyalet Meclisi’nin Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, Cuomo’nun görevden azli için soruşturma açılması konusunda meclis başkanına verdiği dilekçe kabul edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, New York Valisi Cumo’nun cinsel taciz iddialarına yönelik soruşturma açılmasını desteklediğini söyledi.

Trump’ın kişisel avukatının ev ve ofisine baskın

Mayıs ayında, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani’nin New York’taki evi ve ofisi basıldı. Giuliani, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının evinde ve ofisinde yaptıkları aramanın yasadışı olduğunu savundu. Giuliani, materyallerin iCloud’da olması nedeniyle cep telefonu ve diğer elektronik cihazları için çıkartılan arama emrinin yasadışı olduğunu iddia etti. Giuliani, “Bu arama emrinin geçerli bir gerekçesi yok. Yasadışı, anayasaya aykırı bir emir" diye konuştu.

Türk öğrenci New York’taki evinde ölü bulundu

Mayıs ayında, 24 yaşındaki Türk öğrenci Gülperi Türker, New York’taki evinde ölü bulundu. Türker’in banyo yaptığı sırada fenalaştığı, New York’ta aynı evi paylaştığı arkadaşları tarafından cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Aynı evi paylaştığı arkadaşları, genç öğrenci Gülperi Türker’in epilepsi hastası olduğunu öne sürdü. Yetkililer acı haberi Gülperi Türker’in Tekirdağ’da yaşayan ailesine iletti. New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD), Türk öğrencinin ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadıklarını ancak soruşturmanın halen devam ettiğini kaydetti. Yetkililer, Gülperi Türker’in ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor doğrultusunda ortaya çıkacağını kaydetti.

Giuliani’nin avukatlık lisansı askıya alındı

Haziran ayında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Giuliani’nin avukatlık lisansı askıya alındı. New York Temyiz Mahkemesi Giuliani’yi, ABD’de 2020 yılında yapılan seçim döneminde kullandığı yanlış ifade ve beyanlar nedeniyle halkı yanıltmaktan, ülkenin demokratik değerlerine zarar vermekten suçlu buldu.

New York Temyiz Mahkemesi’nin aldığı karar sonrasında bir dönem New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevini de yürüten, bu görevi sırasında kentteki organize suç çetelerine karşı verdiği mücadeleyle “efsane savcı” olarak adlandırılan Giuliani, hakkında açılan davalar ve soruşturmalar tamamlanana kadar avukatlık yapamayacak. New York Temyiz Mahkemesi’nin yayınladığı 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ardından mahkemelere ve halka verdiği yanıltıcı ifadeler nedeniyle geçirdiği disiplin soruşturması nedeniyle, Giuliani’nin avukatlık lisansının New York eyaletinde askıya alındığı ifade edildi.

New York’ta aşırı sıcaklık rekoru

2021 yılının Haziran ayında ABD’de sıcak hava dalgası en az yüz can aldı. Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan aşırı hava sıcaklıkları ABD’nin doğu eyaletlerini de etkiledi. Aşırı sıcaklardan etkilenen New York’ta on binlerce kişi elektriksiz kaldı. New York’ta, aşırı sıcaklar nedeniyle acil durum ilan edildi. New Yorklu yetkililer kent sakinlerine gereksiz yere çamaşır makinesi, mikrodalga ve benzeri elektronik cihazları kullanmama çağrısında bulundu.

Aşırı sıcaklar New York banliyö trenleri ve metro seferlerini de etkiledi. Seferlerde sinyalizasyon sisteminde aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelen arızalar yüzünden aksamalar yaşandı. New York kentinde hava sıcaklığının kentin merkezi olarak kabul edilen Central Park’ta 37 santigrat dereceye kadar yükseldiği açıklandı.

Hava durumu uzmanları, New York kentinin bazı bölgelerinde hissedilen hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti. New York’ta son üç gündür kaydedilen hava sıcaklığının en son 2013 yılında yaşandığını açıkladı.

Belediye başkanlığı seçimleri yapıldı

Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams Demokrat Parti’nin New York belediye başkanlığı adaylığını farklı kazandı. Eski polis şefi olan ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Eric Adams Amerika’nın en büyük kentinin belediye başkanı olmaya bir adım daha yaklaştı.

22 Haziran’da yapılan ön seçimlerden iki hafta sonra açıklanan oy sayımına göre Eric Adams, rakiplerinin farkı kapatamayacağı şekilde yarışı önde tamamladı. Kendisi de siyah bir politikacı olan Maya Wiley de rakibi Eric Adams’ı kutladı, Adams’ın New York’un ikinci siyah belediye başkanı olacak olmasının siyahlar için anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

Yazın ortasında aşırı sıcaklar sele yol açtı

Temmuz ayında New York’ta önce aşırı sıcak sonra su baskını uyarısı yapıldı. Ülkenin doğu kıyısında yer alan eyaletlerde de yaşanan aşırı sıcaklar milyonlarca kişinin yaşamını olumsuz olarak etkiliyor. New York kentinde hissedilen hava sıcaklığı 38 santigrat derece olarak saptandı.

New York’ta gece hissedilen hava sıcaklığı ise 32 santigrat derece olarak kaydedildi. Kentte, aşırı sıcakların getirdiği hava şartları öğleden sonra değişerek yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, New Yorklular'a su baskını uyarısında bulundu. Ayrıca, New York ve New Jersey eyaletlerinde rüzgarın hızının saatte 37 kilometreye kadar yükselebileceği açıklandı.

Biden: "Vali Cuomo istifa etmeli”

3 Ağustos 2021’de, New York Valisi Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma raporu yayınlandı. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili raporda Vali Andrew Cuomo’nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Başkan Biden Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cuomo'nun istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

165 sayfalık raporda, Vali Cuomo’nun eyalet çalışanları dahil olmak üzere birden fazla kadını taciz ettiği belirtilerek, “Vali Cuomo, hem federal hem de eyalet yasalarını ihlal ederek mevcut ve eski eyalet çalışanlarına cinsel tacizde bulundu. Yürütülen bağımsız soruşturmada, Cuomo'nun, çoğu genç olmak üzere birden fazla kadına eliyle, öperek, sarılarak ya da uygunsuz sözcükler sarf ederek cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi” denildi. Vali Cuomo, eyalet müfettişlerinin kendisini 11 saat sorguladığını açıkladı.

Vali Cuomo raporun yayınlamasının ardından yaptığı açıklamada, hiçbir kadına cinsel tacizde bulunmadığını söyledi. Vali Cuomo’nun ayrıca New York’taki huzurevlerindeki ölümlerle ilgili yanlış veri verdiği iddiasıyla diğer bir soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. Vali Cuomo, istifa etmeyeceğini belirterek, hiç kimseye uygunsuz bir şekilde dokunmadığını, uygunsuz cinsel taciz girişimlerde bulunmadığını belirterek, “Ben bu değilim. İddia edilenlerin hiçbiri yaşanmadı. Tam ve adil soruşturma fırsatını bana vermelerini memnuniyetle karşılıyorum” diye konuştu.

Vali Cuomo’nun avukatları, beş ay süren soruşturma sonrasında açıklanan rapordaki iddiaların tek taraflı olduğunu, raporda gerçekte ne olduğunun araştırılmadığını belirterek iddiaları “kurgu” olarak niteledi. Vali Cuomo’nun avukatları, müvekkillerinin adil, bağımsız, gerçeklere bağlı ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini savundu, “Eyalet Başsavcısı James, Vali Cuomo’ya pusu kurdu” dedi.

Myanmar'ın BM daimi temsilcisine suikast girişimi önlendi

New York’ta Birleşmiş Milletler Myanmar Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun'a suikast girişiminde bulunacağı öne sürülen iki kişi tutuklandı. Zanlıların Myanmar vatandaşı olan Phyo Hein Htut ve Ye Hein Zaw oldukları açıklandı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve güvenlik güçleri tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, tutuklanan iki kişinin askeri darbe karşıtı olan Myanmar BM Daimi Temsilcisi Tun’a suikast düzenlemek için Taylandlı bir silah tüccarından para aldıkları belirtildi.

Hazırlanan iddianamede Myanmar ordusuna silah satan Taylandlı silah tüccarlarının ‘Zelle’ aracılığıyla cep telefonundan farklı zamanlarda yaptığı para transferlerinin kayıtları da yer aldı. Büyükelçi Tun, CNN’e yaptığı açıklamada suikast girişimi iddiasından salı günü haberi olduğunu, durumu önce kendi daimi temsilciği görevlileriyle paylaştığını daha sonra ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’ne bildirdiğini söyledi. Suikast girişimi iddiasının ardından Tun’un New York’taki konutu ve Myanmar Daimi Temsilciliği’nde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Yetkililer: “ABD topraklarında planlanan suikast girişimi önlendi” dedi.

Tropikal fırtına Henri New York’ta yaşamı felç etti

Ağustos ayında tropikal fırtına Henri etkisini New York’ta da gösterdi. New York’un Long Island bölgesinde fırtınaya karşı bazı evler ve dükkanlar kontrplak levhalarla kapatıldı. Bölgede gıda marketlerinde yoğun kalabalıklar oluştu. New York’ta Atlas Okyanusu kıyısındaki evlerde yaşayanlara su baskınları için gerekli önlemleri alma ve gerekli durumlarda sığınaklara gitme çağrısında bulunuldu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kent sakinlerini evlerinde kalmaya, yola çıkmamaya, seyahat etmeleri gerekiyorsa toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı. Bill de Blasio da kentte olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. De Blasio, “Önlemlerinizi alın, planlarınızı ona göre yapın. Yollardan uzak durun, evlerinizden çıkmayın. Çok şiddetli rüzgar olacak, çok yoğun yağmur yağacak. Çok fazla ağaç devrilecek. New Yorkluları sürekli bilgilendireceğiz. Şiddetli yağışlar, kuvvetli rüzgar hayati tehlikeler yaratabilir” dedi.

New York’ta sel 16 can aldı

New York’u Ağustos ayının sonunda bu kez İda kasırgası vurdu. Kentin Connecticut ve New Jersey eyaletleri, Long Island bölgesine sefer yapan MTA, Metro North ve LIRR banliyö tren seferlerinin tamamının iptal edildi. New York kentinin çeşitli semtlerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandı.

Yoğun yağışın oluşturduğu sel yüzünden New York’ta 16, New Jersey’de 8, Pennsylvania’da bir kişi yaşamını yitirdi. Üç eyalette yaklaşık 200 bin aboneye elektrik verilemediği açıklandı New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde ‘hortum tehlikesi’ uyarısı yapıldı.

Biden, Ulusal Meteoroloji Dairesi'nin Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island'da ilk kez sel acil durumu ilan ettiğine dikkat çekti ve New York metrosunda mahsur kalanlara yardım eden müdahale ekiplerini övdü. Biden, "Çok fazla hasar var. Valilere şunu açıkça söyledim: Federal Acil Durum Yönetim Dairesi'ndeki (FEMA) ekibim, gereken tüm yardımı sağlamaya hazır" diye konuştu. Ida Kasırgası’nın uzantısının vurduğu ABD’nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde 50'nin üzerinde can kaybı oldu.

New York’ta 11 Eylül terör saldırılarında yaşamını yitirenler kanlı terör eyleminin 20’nci yıldönümünde hüzünle anıldı

11 Eylül terör saldırılarında ölenler kanlı eylemin 20’nci yıldönümünde anıldı. Başkan Joe Biden aynı gün içinde New York, Washington ve Pennsylvania'da terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen törenlere katıldı.

Anma törenleri 2 bin 753 kişinin yaşamını yitirdiği Dünya Ticaret Merkezi’nin anıt mezarında sabah 08.00’den itibaren başladı.

İlk uçağın Kuzey Kulesi’ne çarptığı saat 08:46’da yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreninde, 11 Eylül terör saldırısında yaşamını yitiren 2 bin 753 kişinin adları teker teker okundu. Tören alanında saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları da bulundu.

Kaybettikleri yakınlarının adları okundukça katılımcılar gözyaşına boğuldu. 20 yıl önce çok küçük yaşta anne ve babalarını kaybeden gençler duygu yüklü görüntülere sahne oldu. Sabah yapılan anma törenine Başkan Joe Biden ve eski başkanlar, Barack Obama ve Bill Clinton da eşleriyle birlikte katıldı. Eski Başkan Donald Trump, resmi anma törenine katılmak yerine kendisine ait Trump Tower’ın yakınındaki 17. Polis Karakolu ve aynı bölgedeki itfaiyeyi ziyaret etti.

New York’ta yeni Türkevi Binası açıldı

BM 76. Genel Kurul Çalışmaları için New York’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel kurulda konuştu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi, işadamlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki 36 katlı yeni Türkevi binasının açılışını yaptı. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, inşaatı yaklaşık 4 yıldır süren yeni Türkevi binasının kapısının herkese açık olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, eski binanın arsasının 1977 yılında alınmasını sağlayan Süleyman Demirel ve İhsan Sabri Çağlayangil’i de andı. Açılış töreni ve kurdele kesimine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Erdoğan, "Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır” dedi. Erdoğan, Türkevi'nin ziyaretçileri ve çalışanları tarafından samimiyetle sahiplenilerek arzu ettikleri konuma geleceğini düşündüğünü belirterek, "Bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu binanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açılışa gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“New York’taki çete savaşlarının kurbanı çocuklar”

ABD'nin en büyük kenti New York’ta 2021 yılında silahlı şiddet ve çeteler arasındaki kavgalar giderek tırmandı. Kentte suç işleme oranları da daha önceki yıllara göre katlanarak arttı. Silah şiddeti ve çete savaşlarının en büyük kurbanı ise çocuklar oldu. 2021 yılının ilk dokuz ayında, yaşları 10 ile 17 arasında olan 105 çocuğun ya serseri kurşunlarla ya da çeteler arasında yaşanan silahlı çatışmalar sonucunda kurşun ya da çeşitli kesici aletlerle yaralandığı, 21 çocuğun da yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında hayatını kaybeden çocuk sayısının sadece altıyken bu yıl aynı dönemde yaşamını yitiren çocuk sayısının katlanarak artması kentte büyük endişe yarattı. New York’taki çete savaşları ve silahlı saldırıların kentin Corona salgınının en fazla yaşandığı yoksul bölgelerde olduğu açıklandı. Çocuk kurbanların çoğunun da siyahi ve Latin Amerika kökenli olması dikkat çekti.

New York Emniyet (NYPD) Müdürü Dermot Shea, kentin sokaklarda vurularak öldürülen gençler nedeniyle gerçek bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Emniyet Müdürü Shea, tüm bu olanlara son birkaç yıl içinde çıkartılan yasalardaki boşlukların yol açtığını belirterek, “16 yaşındaki bir çocuk nasıl oluyor da üç ayda üç farklı yerde silahla tutuklanabiliyor. New York kentinde yaşadığımız kriz son iki yılda çıkartılan yasalardan kaynaklanıyor. Kefalet sisteminde reform yapılması şart” diye konuştu.

New York’taki ünlülerin hapishanesi kapandı

New York'un Manhattan bölgesinde ünlülerin yattığı cezaevi olarak bilinen Metropolitan Correctional Center (MCC) kapandı. Hapishanede bugüne kadar tutuklu kalanlar arasında, Rıza Sarraf, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, organize suç örgütü lideri John Gotti, uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman, dolandırıcı Bernie Madoff, El Kaideli teröristler ve 2019 yılında kaldığı hücrede kendini asan Jeffery Epstein gibi çok sayıda tanınmış isim yer alıyor.

Adalet Bakanlığı 2021 yılının Ağustos ayında birçok skandalın yaşandığı yaklaşık 900 mahkum ve tutuklunun kaldığı MCC cezaevinin bakıma gireceğini, sorunların çözülmesi halinde yeniden açılacağını ancak istenilen şartların sağlanamaması halinde yeniden açılmayabileceğini açıklamıştı.

Birçok ünlünün yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin tam karşısında bulunan 12 katlı MCC cezaevi kötü şöhreti ve yaşanan skandallarla biliniyor. Cezaevi görevlilerinin tutuklu ve mahkumlara rüşvet karşılığında sağladıkları imkanlar nedeniyle çok sayıda görevlinin açığa alındığı belirtiliyor. Cezaevi görevlilerinin para karşılığında tutuklu ve mahkumlara silah bile sağladığı öne sürülüyor. Birçok gardiyan da cinsel taciz iddialarıyla ilgili şikayetler yüzünden görevinden alındı, bazıları mahkum oldu.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini itiraf etmiş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Sarraf’tan 50 bin dolar rüşvet alan gardiyan Victor Casado suçunu itiraf ettikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. MCC cezaevinde, 2019 yılı ağustos ayında reşit olmayan kızlarla ilişkide bulunduğu iddia edilen ünlü Jeffrey Epstein'ın kendini hücresinde öldürdüğü açıklanmış, ancak Epstein'ın güçlü suç ortaklarının suçlarının açığa çıkmasını önlemek için susturulduğuna dair komplo teorileri üretilmişti.

New York belediye başkanlığına Eric Adams seçildi

Yeni belediye başkanlarını seçmek için sandık başına giden New Yorklular, kentin beş ayrı bölgesinden biri olan eski Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ı kentin yeni belediye başkanı olarak seçtiler. İki dönem Brooklyn Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demokrat Partili aday Adams, seçimlerde Cumhuriyet Partili Curtis Sliwa ile yarıştı. Adams seçim zaferini sandıkların kapanmasının on dakika sonrasında ilan etti.

Adams’ın, rakibi Sliwa’ya karşı çok büyük bir farkla seçimleri önde bitirdi. Belediye Başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan Adams yaptığı konuşmada kendisini destekleyen New Yorklulara teşekkür etti. Kentteki bölünmüşlüğü sona erdirmek için çok fazla çalışacağını belirterek, "Kardeşlerim, bu gece New York aranızdan birini, sizden birini seçti. Yıllarca umutla, mücadeleyle çalıştıktan sonra şimdi belediye binasına doğru yola çıktık. Bu gece sadece zorluklara karşı bir zafer değil, bir inancın haklı çıkmasını yaşadık” dedi.

Adams, görevini 1 Ocak 2022 tarihinde Bill de Blasio'dan Times Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl etkinliklerinde yemin ettikten sonra devraldı. New York’un 110’uncu belediye başkanı seçilen 61 yaşındaki Adams, kentte görev yapacak ikinci siyah belediye başkanı oldu. Altı çocuklu yoksul bir aileden gelen Adams, 22 sene görev yaptığı New York Emniyet Müdürlüğü’nden, Emniyet Müdürü rütbesiyle emekli olduktan sonra siyasete atıldı, Brooklyn’de iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra hedef büyüten Adams, Demokrat Parti’den New York Belediye Başkanlığı için adaylık yarışına girmişti.