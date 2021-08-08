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New York’ta 260 Milyon Dolarlık Dev Proje

08.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın en popüler kentlerinden New York’ta artık yepyeni bir ziyaret noktası var ve şimdiden turistlerin gözdesi haline geldi. VOA, Little Island (Küçük Ada) adlı dev parkı ziyaret etti

New York’ta 260 Milyon Dolarlık Dev Proje

New York’ta bu yıl açılan Little Island (Küçük Ada) adlı park, ziyaretçilerine şehrin eşsiz manzarasını, ada hissi eşliğinde sunuyor.

260 milyon dolarlık dev projenin 240 milyon doları New Yorklu iş adamı Barry Diller ve eşi Diane von Furstenberg tarafından karşılandı.

10 bin metrekare alana kurulu parkı ziyaret edenlerin çoğu, daha büyük bir parkta bulundukları hissine kapıldığını söylüyor.

Küçük Ada’yı lale şeklindeki 132 beton sütun ayakta tutuyor. Ada, Hudson Nehri’nin 4 ile 19 metre yükseğine kurulmuş. Üzeri toprak ve bitkilerle kaplı. Projede, New York’un bir başka ünlü yapısı olan Vessel’ın mimarı Thomas Heatherwick’in imzası bulunuyor.

Yapımcı Julia Kraus, “İlk gösterimiz bu yaz ‘Broadway İlham Veren Sesler’ olacak. Böylece Broadway perdeleri sonbaharda açılmadan önce oyuncularını burada, konserde ağırlayacağız” diyor.

Little Island’ın peyzaj tasarımı New York’lu ünlü firma MNLA’e ait. Dev lale sütunları üzerine kurulan parkta 35 çeşit ağaç, 60’tan fazla bitki ve 270 çeşit çiçekle bezenen çimler ziyaretçilere rahat bir dinlenme alanı sunuyor.

Park’ta küçük tepeler ve ağaçlar arasında kıvrılan 540 metre uzunluğunda bir de yürüyüş parkuru bulunuyor. En yüksek tepelerine tırmananları ise Özgürlük Anıtı, New Jersey kıyılarının da bulunduğu eşsiz bir Manhattan manzarası bekliyor.

Little Island, Manhattan yarımadasındaki küçük limanlardan biri olan Pier 55’e inşa edildi. İngiltere’den kalkan Titanic gemisi batmasaydı buraya demirleyecekti. Hatta Titanic faciasından kurtulanlar, bu limanda karaya indi.

Little Island adlı park Manhattan yarımadasına iki yürüyüş yoluyla bağlanıyor. Park, sabah 6’dan gece 1’e kadar ziyarete açık.

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