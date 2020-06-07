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New York’ta 400 Bin Kişi Pazartesi İşbaşı Yapacak

07.06.2020 02:12 | Son Güncelleme

Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak ekonominin yeniden açılacağı New York’ta, son iki ayda Corona virüsüne bağlı can kaybı son 24 saatte en düşük rakamlara ulaştı

New York’ta 400 Bin Kişi Pazartesi İşbaşı Yapacak

Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak ekonominin yeniden açılacağı New York’ta, son iki ayda Corona virüsüne bağlı can kaybı son 24 saatte en düşük rakamlara ulaştı.

Salgın hastalığın şimdiye kadar 30 bin 392 can aldığı New York eyaletinde son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayısı da 933’e düştü.

New York Valisi Andrew Cuomo, “Elimizdeki son rakamlar daha önce yaşadıklarımızla kıyasladığımızda çok düştü. Bu gerçekten çok iyi bir haber” dedi.

Vali Cuomo, Pazartesi günü kademeli olarak ekonominin açılmaya başlayacağı New York kentinde 400 bin kişinin yeniden iş başına döneceğini belirterek, inşaatların yeniden başlayacağını, toptan ve perakende iş yerlerinin belli kurallar çerçevesinde yeniden açılacağını kaydetti.

New York Valisi, eyalette Corona virüsüne bağlı ölümlerin rekor seviyeye düşmesiyle birlikte ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yeniden açılış planlarını hızlandıracaklarını söyledi.

Vali Andrew Cuomo, “Elimizdeki son veriler çok iyi. Daha önceki tahminlerimizden ve beklentilerimizden çok daha iyi. Bu son veriler yeniden açılma planlarımızı daha da hızlandıracak. Verilerdeki azalma ibadethanelerin yeniden açılması anlamına geliyor. Yüzde 25 kapasiteyle ibadethaneler yeniden açılacak“ diye konuştu.

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