New York'ta 40'ıncı Deniz Kızı Yürüyüşü

New York şehri 40. kez Deniz Kızı Yürüyüşü'ne ev sahipliği yaptı. Geniş ilgi uyandıran festivalde katılımcılar renkli kostümleriyle ilgi odağı oldu. New York polisinin aldığı güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

New York'un Brooklyn semtindeki ünlü Coney Island plajı sahili bu yıl 40.'cısı düzenlenen Deniz Kızı Yürüyüşü'ne ev sahipliği yaptı. Öğle saatlerinde başlayan geçit töreni ve düzenlenen partiler akşam geç saatlere kadar sürdü.

Binlerce kişinin takip ettiği etkinlikte farklı kostümler giyen New Yorklular alkışlar eşliğinde geçit töreni düzenledi. 3 bine yakın katılımcı antik çağlardan kaldığına inanılan deniz tanrı ve tanrıçalarıyla çeşitli deniz yaratıklarının kostümleriyle geçit töreni düzenledi.

Çok sayıda sanatçı da tasarımlarıyla yürüyüşte yer aldı. Festivalin ilki 1983 yılında yine aynı yerde düzenlenerek başladı.

ABD'nin değişik noktalarında son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle New York polisi de etkinlik sırasından geniş güvenlik önlemleri aldı.

New York polisinin yanısıra NYPD'nin terörle mücadele birimleri de alanda yer alarak etkinlik süresince güvenlik tedbirleri uyguladı.

Son yapılan anketler New York halkınının yüzde 70'inden fazlasının bir silahlı saldırıya maruz kalmaktan endişe ettiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle metrolarda dahil olmak üzere son günlerde polisin aldığı ek önlemler dikkat çekiyor.

