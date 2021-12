New York’ta 5 Omicron Vakası Saptandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) ülkede ilk Omicron varyantı vakasının California’da tespit edildiğini açıklamasının bir gün sonrasında New York’ta, beş ayrı vakanın daha saptandığı açıklandı.

New York Valisi Katy Hochul’la, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio düzenledikleri ortak basın toplantısında, eyalette beş ayrı Omicron vakasının tespit edildiğini söylediler. Vali Hochul, Omicron vakalarının dördünün New York'ta kentinde, diğer vakanın da Long Island’ın Suffolk’un bölgesinde tespit edildiğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı de Blasio, kentte saptanan Omicron vakalarının ikisinin Queens bölgesinde, birinin Brooklyn bölgesinde diğerinin de henüz saptayamadıkları bir bölgede olduğunu açıkladı. Long Island’ın Suffolk bölgesinde saptanan Omicron vakasının, Güney Afrika gezisinden döndükten beş gün sonra 30 Kasım'da testi pozitif çıkan 67 yaşında bir kadın olduğu açıklandı. Söz konusu vakanın en az bir doz COVID-19 aşısı olduğu belirtildi. Güney Afrika’dan dönen kadının baş ağrısı ve öksürük ve diğer bazı hafif semptomları olduğu belirtildi.

Vali Hochul, beş ayrı Omicron vakası saptanmasına rağmen herhangi bir panik yaşamadıklarını belirterek “Alarm durumunda değiliz. Zaten hazırlıklıydık, bekliyorduk. Gereken her türlü önlemi alacağız. Bu vakaların yaşamı tehdit etmediğini bilmenizi istiyoruz” dedi. Belediye Başkanı Bill de Blasio da "Test ve izleme ekibimiz, Omicron vakası saptanan bu beş kişinin başka kimlerle temasa geçtiklerini bulmak için çalışıyor" dedi.