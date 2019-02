New York’ta ‘Amazon’ Kavgası

Online perakende devi Amazon’un iki yeni genel merkezinden birini New York’un Queens bölgesindeki Long Island semtinde kurmaktan vazgeçtiğini açıklaması kentte büyük tartışmalara yol açtı. Amazon önceki gün yaptığı resmi açıklamada, New York’taki genel merkez açma kararını askıya aldığını belirtmiş, kentin yüzde 70’i bu projeyi desteklese de bazı yerel siyasetçilerin projeye karşı çıkmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etmişti. ​Cuomo: “Bir grup siyasetçi şahsi çıkarlarını kendi toplumlarının üstüne koydu” Amazon’un kararını açıklaması sonrasında New York’ta tartışmalar yeniden alevlendi. New York Valisi Andrew Cuomo, öngörüsü olmayan bir grup siyasetçinin kendi çıkarları doğrultusunda Amazon projesini engellediklerini öne sürdü. Vali Cuomo, “Amazon, New York'a gelmeyi seçti, çünkü biz dünyanın başkenti ve iş yapılacak en iyi yeriz. Eğer bu proje gerçekleşseydi, kentte 25 ile 40 bin arasında kişi yüksek ücretlerle işe alınacak ve kentte 30 milyar dolarlık bir ekonomik gelir elde edilecekti. Kent ulaşımı iyileştirilecek, yeni konutlar inşa edilecek, yeni okullar açılacaktı. Kentin yaşam kalitesini daha da arttıracak atılımlar yapılacaktı. Tüm bölge için müthiş bir ekonomik güç elde edilecekti. Küçük bir grup politikacı, kendi dar siyasi çıkarlarını önde tutarak, New York’un ekonomik geleceği, eyaletin çıkarlarını hiçe saydılar. Kendi çıkarlarını kendi toplumlarının üstüne koydular” dedi.

De Blasio: “Amazon New York’un değerini bilemedi” New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Amazon’un kararı sonrasında şaşırdığını ve büyük bir hayal kırklığı yaşandığını söyledi. Amazon’un New York’un değerlerini bilemediğini öne süren de Blasio, “New York ne olursa olsun yükselmeye devam edecek. Biz Amazon’a aramıza katılması, dünyanın en harika kentinde iş yapması için fırsat verdik ama Amazon topluluğumuzla birlikte çalışmak yerine bu eline geçen fırsatı kenara itti. Amazon New York’un değerini bilmezse diğer rakipleri bilecektir” dedi. ​Ocasio Cortez: “New Yorklular dünyanın en zengin adamını yendi” Demokrat Parti’nin sosyalist görüşlü Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Amazon’un New York projesinden vazgeçme kararını bir grup kararlı ve kendini adamış kişinin, New Yorkluların Amazon'un kurumsal açgözlülüğünü, işçi sömürüsünü ve dünyadaki en zengin insanın gücünü yendiğini söyledi. Ocasio Cortez, bir grup yerel siyasetçi ve inançlı kişilerin mücadelesiyle dünyanın en zengin adamının gücünü yendiğini söyledi. Amazon’un, New York kararından geri adım atmasının artık her şeyin mümkün olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio Cortez, çok uzun bir zamandır yaşadığı kent New York’un, metro sisteminin çökmesi gibi bir çok temel sorunu olduğunu, eyalet ve belediyenin elindeki ekonomik değerleri zaten oldukça varlıklı olan dev bir şirkete vergi indirimleri ve teşvik olarak sunulmasının kabul edilemez olduğunu savundu. Ocasio Cortez, “Amerikalılar kendi toplulukları için örgütlenme ve mücadele etme gücüyle bu ülkede dünyadaki en zengin insandan daha fazla söz sahibi olabilirler ” dedi. ​Ocasio Cortez’e eleştiriler New York’un Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney’i, Amazon’un New York projesini askıya alma kararını yaptığı açıklamalarda büyük bir başarı olarak değerlendiren Ocasio Cortez’i eleştirdi. Maloney, “Eskiden savaşları protesto edenler şimdiyse yaratılacak yeni iş gücünü protesto ediyor. Bu proje gerçekleşmiş olsaydı, bir gecede New York şehri yüksek teknoloji başkenti olacaktı. Ben de ilericiyim ama pragmatiğim. Birisi benim bölgeme, şehrime ve milyarlarca dolarlık bir vergi getirisi sağlayacaksa böyle bir proje engellenmemeli. Hayal kırıklığına uğradım” diye konuştu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’da katıldığı bir radyo programında açıklamalarından dolayı Ocasio Cortez’i eleştirdi, üstü kapalı olarak projenin ölmesini sağlayan kişilerden biri olarak gösterdi. Kente iş gücü kaybettiren bir kişin ilerici olamayacağını savunan Blasio “İş ve gelir kaybetmenin iyi bir fikir olduğunu düşünen bir kişi nasıl ilerici olabilir. Çalışan insanlar çok akıllı ve çok seçicidirler. İş istiyorlar, gelir istiyorlar, hükümetin kendileri için yapabilecekleri bazı şeyler istiyorlar" dedi. ​Amazon’dan Ocasio Cortez’e davet New York’un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio Cortez, Amazon’a yönelik eleştirilerini sosyal medya hesaplardan da sürdürdü. Ocasio Cortez, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda Amazon çalışanlarının çok kötü şartlar altında çalıştığını iddia eden Newsweek’e ait bir haber paylaştı. Ocasio Cortez, haberle ilgili yaptığı yorumda Amazon işçilerinin gıda yardımı aldığını, çalışırken idrarlarını plastik şişelere yaptıklarını iddia etti, çalışanların insanlık dışı koşullarda olduğunu kaydetti.