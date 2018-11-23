New York’ta ‘Amazon’ Tartışması Büyüyor

Online perakende devi Amazon’un iki ayrı yeni genel merkezini başkent Washington yakınlarındaki Crystal City ve New York’un Queens bölgesindeki Long Island City’ye kuracağını açıklamasının ardından konuyla ilgili tartışmalar ve protestolar hız kesmiyor. New York’ta Long Island City bölgesine açılacak yeni Amazon genel merkezinin 25 bin kişiye ortalama 150 bin dolar maaş verecek olması, yatırımcıları, bölge esnafını ve emlakçıları mutlu etse de yatırımın devlet ve belediye teşvikleriyle yapılacak olması, Amazon’a vergi indirimlerinin uygulanacak olması büyük tepkilere yol açıyor. New York’ta Amazon’a tepkiler dineceğine sürekli artıyor, protesto gösterilerine katılımlar da giderek yükseliyor. Amazon’un Long Island City'deki genel merkezine 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamasının ardından şirketin bu yatırımı tamamlaması için New York eyaleti şirkete 1,5 milyar dolar vergi indirimi ve hibe teklif etti. New York Belediyesi de şirkete toplamı 2,8 milyarlık teşvik sağlayacağını açıkladı.

Hem eyalet hem de belediyenin milyarlarca dolarlık şirkete bu teşvikleri sağlaması New Yorkluları adeta çileden çıkarttı. Forbes’a göre 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Amazon’un sahibi Jeff Bezos ise tepkilerin odağında. Amazon’un yeni genel merkezini kuracağı kentin Long Island City bölgesinde kararın ve teşviklerin açıklanmasının ardından hemen hemen her gün protesto gösterisi düzenleniyor. ‘Amazon’a Boykot’ ‘AmazNO’ sloganıyla yeni başlatılan protesto kampanyasıyla slogan bölgede otobüs durakları, telefon kabinleri, duvarlara ve bir çok yere yazılıyor. Bir çok sivil toplum örgütü Amazon’a boykot çağrısı yapıyor. Amazon’a verilecek teşviklerin kendi ceplerinden çıkacağını belirten protestocular, kentte fahiş bir şekilde yükselen kiraların daha da artacağını, New York’a yeterince hizmet veremeyen metronun daha da kötü bir duruma düşeceği görüşünde. Amazon protestocuları, online alışverişlerin Kara Cuma’sı olarak bilinen Siber Pazartesi günü olan 26 Kasım’da Long Island City’de, ‘ Boykot Amazon’ gösterisiyle çok büyük bir protesto gösterisine hazırlanıyor.

Türklerin yoğunlukla yaşadığı semt Astoria’da etkilenecek Long Island City bölgesi özellikle Türkler’in de yoğunlukla yaşadığı Astoria semtini de kapsıyor. Astoria semti, etnik restoranları, barları ve gece hayatı ve Manhattan’a yakınlığı nedeniyle New York’ta en fazla yaşanılmak istenen semtlerin başında yer alıyor. Amazon’un Long Island City’de açacağı yeni genel merkezinin yılda ortalama 150 bin dolar kazanacak çalışanlarının ilk tercihlerinin Astoria semti olacağı belirtiliyor. VOA Türkçe’ye konuşan Astoria esnafı, Amazon genel merkezinin semtlerine yakın bir yerde açılmasının işlerini çok büyük oranda arttıracağı görüşünde. Astoria esnafı, paralı Amazon çalışanlarının yemeğe çıkmak, eğlenmek amacıyla semtlerini tercih edeceğini belirtiyor. Semtte Amazon çalışanlarına hizmet vermek için yeni mekanların açılacağını belirterek, “ Amazon çalışanları Astoria’da açılacak yeni mekanlar nedeniyle binlerce kişiye istihdam sağlayacak” diyor. Kiralar artacak Amazon genel merkezlerinden birinin Long Island City’ye açılacak olması kuşkusuz bölgede giderek artan talep nedeniyle sürekli yükselen kiraların artmasına neden olacak. Son yıllarda bölgeye yapılan yeni binalarda ev kiralamak oldukça zor. Astoria ise en fazla kiralık ev aranan semtlerin başında geliyor.