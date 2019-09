New York’ta Anneannelerin Restoranı

New York’un İtalyan mahallerinden Staten Island’ın kalbinde 2011’de kapılarını açan Enoteca Maria görünüşte herhangi bir İtalyan restoranı görüntüsü verse de bildiğiniz restoranlara benzemiyor. Adı ve bulunduğu yer İtalyan kültürüne yakın olduğu halde bu restoranı özel yapan her gün değişen menüsü ve bu menüyü hayata geçiren mutfağın efendileri, birbirinden tatlı, dünyanın dört bir yanından gelen anneanneleri.

2015’te yabancı anneannelerin katılmasıyla Enoteca Maria’da bir gün yediğinizi bir daha bulmak neredeyse imkansız. Restoranda her gece bir “nonna” yani anneanne mutfağı işi eline alıyor ve o akşam ülkesinin geleneksel mutfağını yemek severlerle paylaşıyor. Bu anneannelerden birisi de Sema Hanım. Sema Hanım her yıl torunlarını görmeye geldiği New York’ta boş durmamak için Enoteca’da her yılın üç ayı yemek yapıyor.

Enoteca’da aynı yemeği yemek kadar yer bulmak da neredeyse imkansız. Scaravella müşterilerinin aylar önceden rezervasyon yapması gerektiğini söylüyor. Müşteriler sadece New York çevresinden değil, dünyanın her yerinden New York’un en zor ulaşılan mahallesinde bulunan restorana akın ediyor.