New York’ta Anneannelerin Restoranı

New York’un İtalyan mahallerinden Staten Island’ın kalbinde 2011’de kapılarını açan Enoteca Maria görünüşte herhangi bir İtalyan restoranı görüntüsü verse de bildiğiniz restoranlara benzemiyor. Adı ve bulunduğu yer İtalyan kültürüne yakın olduğu halde bu restoranı özel yapan her gün değişen menüsü ve bu menüyü hayata geçiren mutfağın efendileri, birbirinden tatlı, dünyanın dört bir yanından gelen anneanneleri.

Restoranın sahibi Joe Scaravella, restoran sahibinden çok çılgın bir bilim adamına benziyor. Bu restoranı açma hikayesi de kendisi kadar çılgın: 2006’da New York metrosundaki işini bırakıp Brooklyn’den Staten Island’a taşınan Scaravella, anneannesini ve ardından annesini kaybettikten sonra onların anısını yasatmak için bu mahallenin işlek bir bölgesine İtalyan restoranı açmaya karar vermiş.

Scaravella, “Burada Enoteca Maria’nın konsepti anneanne yemekleri. Dünyanın değişik ülkelerinden anneanneler, evlerinde kendi anne ve anneannelerinden öğrendikleri yemekleri yapıyorlar. Biz karışık, sofistike yemeklerin peşinde değiliz, her ülkeden gelenekseL, otantik ev yemekleri servis ediyoruz. Amacımız yemekler sayesinde insanlara değişik kültürleri tanıtmak” diyor.