New York’ta Aromalı Elektronik Sigara Satışı Yasaklandı

ABD’de açıklanamayan bir akciğer hastalığıyla bağlantılı olduğu ve en az yedi kişinin ölümüne yol açtığı öne sürülen elektronik sigaralar tartışmalar uzun bir süredir sürerken, aromalı olanların satışına Michigan’dan sonra New York eyaletinden de yasak geldi.

New York Valisi Andrew Coumo, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını tamamen yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.

Vali Coumo, son dönemde aromalı elektronik sigara kullanan gençlerin sayısının çok büyük bir oranda artmasının yasaklama kararı almalarının en önemli gerekçesini olduğunu açıkladı.

Vali Coumo, aromalı elektronik sigara üreticilerinin, çiklet, pamuk helva gibi aromaları tasarlamalarının, özellikle gençleri hedef aldıklarının en büyük kanıtı olduğunu savundu.

“Federal hükümetin harekete geçmesini bekleyemedik”

New York Valisi Coumo, aromalı elektronik sigaraların yasaklanması için federal hükümetin hareket geçmesini beklemeyeceklerini belirterek, “Aromalı elektronik sigaraları yasaklayarak New York halkının sağlığını koruyoruz. Aldığımız bu yasaklama kararıyla, çok sayıda gencin masraflı, sağlıksız ve potansiyel olarak ölümcül bir alışkanlığa bağlanmasını önleyeceğiz“ dedi.