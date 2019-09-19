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New York’ta Aromalı Elektronik Sigara Satışı Yasaklandı

19.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

ABD’de açıklanamayan bir akciğer hastalığıyla bağlantılı olduğu ve en az yedi kişinin ölümüne yol açtığı öne sürülen elektronik sigaralar tartışmalar uzun bir süredir sürerken, aromalı olanların satışına Michigan’dan sonra New York eyaletinden de yasak geldi

New York’ta Aromalı Elektronik Sigara Satışı Yasaklandı

ABD’de açıklanamayan bir akciğer hastalığıyla bağlantılı olduğu ve en az yedi kişinin ölümüne yol açtığı öne sürülen elektronik sigaralar tartışmalar uzun bir süredir sürerken, aromalı olanların satışına Michigan’dan sonra New York eyaletinden de yasak geldi.

New York Valisi Andrew Coumo, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını tamamen yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.

Vali Coumo, son dönemde aromalı elektronik sigara kullanan gençlerin sayısının çok büyük bir oranda artmasının yasaklama kararı almalarının en önemli gerekçesini olduğunu açıkladı.

Vali Coumo, aromalı elektronik sigara üreticilerinin, çiklet, pamuk helva gibi aromaları tasarlamalarının, özellikle gençleri hedef aldıklarının en büyük kanıtı olduğunu savundu.

“Federal hükümetin harekete geçmesini bekleyemedik”

New York Valisi Coumo, aromalı elektronik sigaraların yasaklanması için federal hükümetin hareket geçmesini beklemeyeceklerini belirterek, “Aromalı elektronik sigaraları yasaklayarak New York halkının sağlığını koruyoruz. Aldığımız bu yasaklama kararıyla, çok sayıda gencin masraflı, sağlıksız ve potansiyel olarak ölümcül bir alışkanlığa bağlanmasını önleyeceğiz“ dedi.

Vali Coumo’nun New York Eyaleti Halk Sağlığı Planlama Konseyi’ne olağanüstü yasa tasarısı olarak sunduğu yasaklama kararı, üyeler tarafından oylanıp kabul edildi. Yasak ivedilikle yürürlüğe girecek.

Satıcılara ağır para cezası

4 Ekim tarihine kadar yasaklama kararı yürürlükte olsa da yasaya uymanlar hakkında herhangi bir ceza işlemi yapılmayacak. Ancak 4 Ekim tarihinden sonra New York Eyaleti sınırları içerisinde aromalı elektronik sigara satan perakendeciler, pazarlayanlar, toptan satışını yapanlar her bir aromalı elektronik sıvı birimi için 2 bin dolar para cezasına çarptırılacaklar.

“Halk sağlığına büyük bir tehdidi engelledik”

New York Eyaleti Sağlık Müdürü Doktor Howard Zucker, aromalı elektronik sigaraların yasaklanması kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aromalı elektronik sigaraları son zamanlarda özellikle gençler tarafında aşırı miktarda kullanılması bir halk sağlığını tehditten başka bir şey değildir. Biz de bu sağlık krizini engelledik” diye konuştu.

Doktor Zucker, "Bu düzenlemeler, bu rahatsız edici eğilim ile mücadele etmek için attığımız birçok kritik adımın bir parçası. Vali Cuomo'nun liderliğinde nikotin bağımlılığını önleme çabalarımızda da agresif olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre New York Eyaleti'ndeki lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin, geçen yıl aromalı elektronik sigara kullandığı, bu oranın 2014 yılının verilerine göre yüzde 160 oranında daha fazla olduğunu belirtildi. Resmi olmayan kaynaklar ise bu oranın 2019 yılının ilk sekiz ayında yüzde 40’a kadar yükseldiğini belirtiyorlar.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD’deki 36 eyalette aromalı elektronik sigara yüzünden 450’den fazla solunum yolu hastalığı tespit edildiğini açıklamıştı.

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