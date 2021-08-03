New York’ta Aşı Olmayanlara Kısıtlama

New York’ta aşı olmayanların, restoran, bar, jimnastik salonları, konser ve spor etkinlikleri gibi kapalı mekanlara giremeyeceği açıklandı. Açıklamayı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptı. New York, ABD'de bu kısıtlamanın uygulanmaya başlayacağı ilk büyük kent olacak
New York’ta aşı olmayanların, restoran, bar, jimnastik salonları, konser ve spor etkinlikleri gibi kapalı mekanlara giremeyeceği açıklandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 13 Ağustos'tan itibaren Covid
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