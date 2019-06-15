New York’ta Aşı Zorunluluğunda Dini Muafiyet Kalktı

Amerika’da son dönemlerde yayılan kızamık salgınının en etkili olduğu New York’ta çocukların dini nedenlerden ötürü aşılanmamasına yasak getirildi. Eyalet meclisinin her iki kanadında onaylanan yasaya göre kızamık gibi bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmayan çocuklar okuldan uzaklaştırılacak.

2018 yılının sonuna doğru ortaya çıkan ve New York başta olmak üzere Amerika genelinde 10’un üzerinde eyalette kaydedilen kızamık salgını ülkede dini sebeplerden dolayı aşı olunmamasıyla ilgili tartışmaları da gündeme taşıdı.

Özellikle New York’ta Queens ve Brooklyn semtlerinde Ortodoks Yahudi ailelerin çoğunlukta olduğu mahallelerde gözlemlenen salgında yetkililer ailelere çocukların karma aşısı olması için çağrıda bulundu. Ancak Ortodoks Yahudi ailelerin çoğu ve bazı Ortodoks Hıristiyanlar bunun inançlarına aykırı olduğunu savunarak aşıyı reddetti.

Salgın hastalık durumlarında dini nedenlere başvurarak aşıyı reddetme tercihine New York’ta yasak getiren yeni yasa, aşı karşıtı aileleri öfkelendirdi. Ortodoks Yahudi ve Ortodoks Hıristiyan gruplar yasanın dini özgürlüklerini kısıtladığını söylüyor.