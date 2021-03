New York’ta Asyalılar'a Irkçı Saldırılar Artıyor

New York Polis Dairesi (NYPD), bu yılın ilk üç ayında kentte Asyalılar'ı hedef alan 33 ırkçı saldırının gerçekleştiğinin açıkladı. New York’ta, Asyalılar'ın yoğun olarak yaşadığı Flushing semti ve Çinli nüfusunun yoğun olduğu China Town’da polisiye tedbirlerin olağanüstü düzeyde arttırıldığı bildirildi.

Polis, saldırının yapıldığı yerin birkaç blok ötesinde bir evsiz sığınağında yaşayan Elliot’ın tutuklandığını açıkladı. Saldırıya uğrayan Asyalı'nın Filipinler’den ABD’ye göç etmiş olan Vilma Kari olduğu açıklandı.

“Asyalılar'a yönelik ırkçı saldırıları New Yorklular'la birlikte çalışırsak durdurabiliriz”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Asyalılar'a yönelik artan ırkçı saldırılar ve nefret suçlarını durdurmak için New Yorklular'ı birlikte çalışmaya davet etti. Başkan de Blasio bugün düzenlediği basın toplantısında, New Yorklular'dan tanık oldukları her türlü ırkçı saldırı ve nefret suçlarını anında polise bildirmelerini istedi.

Başkan de Blaiso, "New Yorklular olarak bu saldırıları durdurmak için her şekilde birlikte çalışmalıyız. Bu saldırılar kabul edilemez. Asyalılar'a yönelik şiddet ve nefret eylemlerini birlikte durdurmak zorundayız. New York polisinin resmi memurları dışında sivil polislerin sayısını da saldırganları caydırmak amacıyla arttırdık” dedi.

ABD’de 2019 yılına oranla Asyalılar'ı hedef alan ırkçı saldırıların 2020 yılında yüzde 150 oranında arttığı, 2021 yılında bu oranın çok daha artmasının tahmin edildiği belirtildi. Asyalılar'a yönelik ırkçı saldırı ve işlenen nefret suçları kentin çeşitli merkezlerinde toplanan New Yorklular tarafından her gün düzenlenen toplantı ve yürüyüşlerle protesto ediliyor.