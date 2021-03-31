New York’ta Asyalılar'a Irkçı Saldırılar Artıyor

New York polisi, kentte sayısı artan saldırılarla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Times Meydanı’nda 65 yaşındaki Asyalı kadını attığı tekmelerle yaralayan saldırganın, yaklaşık yirmi yıl önce annesini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunan ve şartlı tahliye edilen, 38 yaşındaki Brandon Elliot olduğunu bildirdi.

Önceki gün biri metroda diğeri de Times Meydanı'nda iki yaşlı Asyalı kadına yönelik ırkçı saldırıların video görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. New Yorklular, görüntüleri kaydedilen ırkçı saldırılara büyük tepki gösterdi.

New York Polis Dairesi (NYPD), bu yılın ilk üç ayında kentte Asyalılar'ı hedef alan 33 ırkçı saldırının gerçekleştiğinin açıkladı. New York’ta, Asyalılar'ın yoğun olarak yaşadığı Flushing semti ve Çinli nüfusunun yoğun olduğu China Town’da polisiye tedbirlerin olağanüstü düzeyde arttırıldığı bildirildi.

ABD’nin çeşitli kentlerinde Asyalılar'a yönelik ırkçı saldırılar artarak devam ediyor. New York’ta da son aylarda bu tür saldırıların giderek tırmandığı, kentte Asyalılar'ın yaşadığı bölgelerde polisiye tedbirlerin arttırıldığı açıklandı.

Polis, saldırının yapıldığı yerin birkaç blok ötesinde bir evsiz sığınağında yaşayan Elliot’ın tutuklandığını açıkladı. Saldırıya uğrayan Asyalı'nın Filipinler’den ABD’ye göç etmiş olan Vilma Kari olduğu açıklandı.

“Asyalılar'a yönelik ırkçı saldırıları New Yorklular'la birlikte çalışırsak durdurabiliriz”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Asyalılar'a yönelik artan ırkçı saldırılar ve nefret suçlarını durdurmak için New Yorklular'ı birlikte çalışmaya davet etti. Başkan de Blasio bugün düzenlediği basın toplantısında, New Yorklular'dan tanık oldukları her türlü ırkçı saldırı ve nefret suçlarını anında polise bildirmelerini istedi.

Başkan de Blaiso, "New Yorklular olarak bu saldırıları durdurmak için her şekilde birlikte çalışmalıyız. Bu saldırılar kabul edilemez. Asyalılar'a yönelik şiddet ve nefret eylemlerini birlikte durdurmak zorundayız. New York polisinin resmi memurları dışında sivil polislerin sayısını da saldırganları caydırmak amacıyla arttırdık” dedi.

ABD’de 2019 yılına oranla Asyalılar'ı hedef alan ırkçı saldırıların 2020 yılında yüzde 150 oranında arttığı, 2021 yılında bu oranın çok daha artmasının tahmin edildiği belirtildi. Asyalılar'a yönelik ırkçı saldırı ve işlenen nefret suçları kentin çeşitli merkezlerinde toplanan New Yorklular tarafından her gün düzenlenen toplantı ve yürüyüşlerle protesto ediliyor.

