New York'ta Bina Yangınında 19 Ölü

New York’un Bronx bölgesindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında aralarında 9’u çocuğunda bulunduğu en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yangının binanın 2. ve 3. katlarında çıktığı belirtiliyor. Yetkililer olayın kentte son yıllarda meydana gelen en fazla can kaybının gerçekleştiği yangın olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, yangına New York İtfaiyesinin yaklaşık 200 itfaiyeciyle müdahale ettiğini, yangında 32’si ağır olmak üzere 60 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bir süre önce Philadelphia'da da bir binada yangın çıkmış, 8'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adams, Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda sabah saat 11 sıralarında çıkan yangında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, hayati tehlikesi devam eden yaralılar olduğunu açıkladı.

New York İtfaiye Müdürü, Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında yangın çıkma nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.

