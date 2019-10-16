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New York'ta binlerce Ultra Ortodoks Yahudisi İsrail'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 00:23 | Son Güncelleme

ABD'nin New York şehrinde toplanan binlerce siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudisi, dini öğretilerine karşı olduğu için İsrail'deki mecburi askerliği protesto etti

ABD'nin New York şehrinde toplanan binlerce siyonizm karşıtı Ultra Ortodoks Yahudisi, İsrail'deki zorunlu askerliği protesto etti.

Kendini "Anti-siyonizm sözcüsü" olarak tanıtan Şaul Ben Kiş adlı twitter kullanıcısı, Brooklyn'de bir stadyumda bir araya gelen binlerce Ortodoks yahudisinin protesto görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Binlerce Satmar Yahudisi, Brooklyn'deki stadyumda İsrail ordusunu protesto etti. Gerçek Tevrat Yahudileri asla siyonist orduya hizmet etmez. Askere gitmemek için hapishaneye gitmeyi tercih edecek binlerce Yahudi var. İsrail ve siyonist ordusu, Yahudileri asla temsil edemez."

Diğer bir paylaşımında İsrail'deki insanların yalanlar içinde yaşadığını belirten Ben Kiş, "ABD ve diğer güçler İsrail'e destek vermekle Yahudileri tehlikeye atıyor. İsrail, dünyadaki Yahudiler için gerçek bir tehdittir. Siyonizm ve işgalci İsrail, asla Yahudiliği temsil edemez." ifadelerini kullandı.

- Ultra Ortodoks Yahudileri İsrail'e karşı çıkıyor

Genellikle tek tip siyah palto ve fötr şapka giyen, uzun zülüfleri bulunan Ultra Ortodoks Yahudileri, Tevrat'ın öğretilerine göre İsrail devletine ve siyonizme karşı olduklarını belirtiyor.

Dini öğretilerine karşı olduğu için İsrail'deki zorunlu askerlik görevine karşı çıkan grup, İsrail devletinin, kendilerini orduya alma konusunda son yıllarda baskılarını arttırdığından şikayet ederek, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri, Tevrat'ın gerçek öğretisine bağlı olduklarını, Yahudi dininin milliyetçi ya da benzeri içerikteki bir devlet formuna izin vermediğini, Yahudi olmayan komşuları ile barış ve uyum içinde yaşamakla yükümlü olduklarını belirterek, toprakları işgal altında bulunan Filistinlilere destek oluyorlar.

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