New York'ta Bir Haftada İkinci Kar Fırtınası

New York, son bir haftada ikinci kar fırtınasının etkisi altına girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günü kenti etkisi alan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkilemiş, New York Valisi Andrew Cuomo, olağanüstü hal ilan etmişti. New York’ta bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşmıştı.

Meteorologlar, New York’ta kar kalınlığının 15 santimetreye kadar yükseleceğini tahmin ettiklerini belirttiler.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentti bu hafta ikinci kez etkisi altına alan kar fırtınasıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. New York havaalanlarında birçok tarifeli uçak seferi iptal edildi.

Bu arada ABD’nin orta bölgesinde yer alan eyaletler dondurucu kutup soğuklarının etkisi altına girdi. Chicago, Minneapolis ve Des Moines kentlerinde hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü.

