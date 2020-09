New York’ta bir kişi aracını protestocuların üzerine sürdü

ABD’nin New York kentinde bir kişi aracını ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto düzenleyen göstericilerin üzerine sürdü.

ABD’de siyahi Daniel Prude’un polis tarafından kafasına poşet geçirilmesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine tepki gösteren New Yorklular Times Meydanı’nda bir araya geldi. Göstericiler gerçekleştirdikleri ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoda Daniel Prude davası için adalet çağrısında bulundu. Bu sırada bir sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü. O anların yer aldığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde kalabalığına giren bir araç sürücüsünün aracını göstericilerin üzerine sürdüğü görülüyor. Dün gece saatlerinde yaşanan olaya Manhattan Senatörü Brad Hoylman tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Hoylman, "Bu inanılmaz derecede rahatsız edici" dedi. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken New York Polis Departmanı (NYPD) göstericilerin üzerine aracını süren kişiyi arıyor.

Siyahi Daniel Prude, New York eyaletine bağlı Rochester kentinde 23 Mart’ta polis tarafından kafasına poşet geçirilmesi sonucu nefessiz kalarak hastaneye kaldırılmıştı. Prude, 30 Mart’ta yaşam savaşını kaybetti. Prude’un ölümü kayıtlara, "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları ve cinayet" olarak geçmişti. Ailesi söz konusu olayı, dün kamuoyuna duyurmuştu.