New York’ta Bir Milyon Öğrenci Okula Geri Döndü

New York’ta yaklaşık bir milyon öğrenci, 18 ay sonra yeniden okullarına geri döndü. Corona virüsü nedeniyle uzun süredir kapalı olan okulların tamamı yeniden yüz yüze eğitime geçti, uzaktan eğitim ise tamamen sonlandırıldı.

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında uzun süre kapalı tutulan okulların bazıları geçtiğimiz aylarda kısmen açılmıştı. Bugünden itibaren öğrencilerin tamamının yeni ders yılına yüz yüze eğitimle başlayacakları kaydedildi. Okulların açıldığı ilk günde birçok velinin henüz yeterince güvenli görmedikleri için çocuklarını okula göndermediği belirtildi.

New York’ta salgının başladığı günden bugüne kadar 2 milyon 412 bin 164 vaka tespit edilmiş, salgın yüzünden 55 bin 212 kişi yaşamını yitirmişti.

“İşte beklediğimiz gün geldi”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, okulların yüz yüze eğitime yeniden açılmasının ilk gününde yaptığı açıklamada, kentin tüm gücüyle geri döndüğünü belirterek, devlet okullarında öğrenim gören bir milyon öğrencinin yüz yüze öğrenim için sınıflarına yeniden dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan de Blasio, "Bugün iyileştiğimiz gün. İşte beklediğimiz gün geldi” dedi.

Belediye Başkanı de Blasio, birçok ebeveynin çocuklarını salgın endişesiyle okula gönderme konusunda tereddüt ettiğini, aşının ve çocukların okulda olmasının en iyi çözüm olduğunu vurguladı. De Blasio, velilere, okulların, çocuklarının gündüzleri kalabilecekleri en güvenli yer olduğunu söyledi.

“Evdeki herkes aşı olmalı”

Başkan de Blasio, okula bugün başlayan öğrencilerle ilgili ebeveynlerin endişe duymaması gerektiğini belirterek, “Endişeleri olan insanları, çocuklarımız için hissettiğimiz şeyleri anlıyorum. Eğer korku hanedeki yetişkinlerle ilgiliyse, o zaman kolay bir çözümümüz var, evde aşı olmamış kişiler varsa derhal aşılarını olsunlar, herkesi aşılatın. Ama korku çocuklar içinse, bu duyguyu her zaman bir ebeveyn olarak paylaşırım. Ama size söylemeliyim ki, kentteki tüm sağlık hizmeti liderliğimiz, eğitim liderliğimiz devam ediyor. Çocuklarınızı okula geri götürün. Çocuklarınıza yardım etmenin en iyi yolu bu. Şu anda tüm ebeveynlere sesleniyorum. Korkularınızı aşın, çocuklarınızın eğitimde ilerlemesine yardımcı olun. New York kentindeki en güvenli yerlerden biri devlet okullarımız. Çocuklarınızın güvenli ve sağlıklı olmasına yardımcı olun” dedi.

“New York’ta en az bir doz aşı yapılanların oranı yüzde 80 oranının eşiğinde”

Başkan de Blasio, okullarda testlerin yapılacağını ancak en güçlü korunma yönteminin aşılanma olduğunu belirterek, "Düzenli test planımız çok iyi gidiyor. Testleri, herhangi bir yerde veya herhangi bir şekilde arttırmamız gerekirse, bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliriz, ancak çok daha güçlü araçların, her şeyden önce aşılama gibi etki yaratacak araçlar olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. New York’ta okula başlayan öğrencilerin yüzde 10’unun rastgele seçilerek test edileceğini ifade eden de Blasio, New York kentinde toplam aşılanma oranında ciddi mesafeler kaydettiklerini belirterek, "Bu bugünün rakamı, inanılmaz: New York'taki tüm yetişkinlerin yüzde 79,4'üne en az bir doz aşı yapıldı. Yetişkinlerin aşılanmasında yüzde 80 oranını yakalamanın eşiğine geldik. Bunu söylememin nedeni, geçen yıl gördüğümüz türden kapanmalar veya sınıf karmaşası gibi şeyler beklemiyoruz. Ancak bir çocuk eve gitmek zorunda kalırsa, okula gitmediği birkaç gün için onlara alternatif öğrenme fırsatları sağlanacaktır” dedi