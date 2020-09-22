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New York'ta Bir Polis Memuruna Çin Casusluğu Suçlaması

22.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

New York Polis Departmanı’nda çalışan Tibet asıllı bir polis memuru, Çin adına casusluk yapmakla suçlandı

New York'ta Bir Polis Memuruna Çin Casusluğu Suçlaması

New York Polis Departmanı’nda çalışan Tibet asıllı bir polis memuru, Çin adına casusluk yapmakla suçlandı. Yetkililer polis memurunun, şehirde yaşayan Tibetlilerle ilgili bilgileri Çin hükümetiyle paylaştığını belirtti.

Savcılık iddianamesine göre, New York şehrinin Queens semtinde görevli polis memuru, doğrudan New York’taki Çin Konsolosluğu tarafından yönlendiriliyordu.

33 yaşındaki Tibet asıllı Amerikalı polis memurunun 2018 ve 2020 yılları arasında şehirde yaşayan Tibet toplumu üyeleri hakkında topladığı bilgileri ve topluluğun aktivitelerine dair ayrıntıları Çin hükümetiyle paylaştığı iddia ediliyor.

Savcılık iddianamesine göre, polis memuru ayrıca New York Polis Departmanı tarafından organize edilen çeşitli etkinliklere Çin Konsolosluğu çalışanlarının katılmasını sağlamakla da suçlanıyor.

İddianameye göre polis memuru bu servisleri karşılığında Çin hükümetinden on binlerce dolar da para aldı.

Tutuklanan polis memurunun aynı zamanda açığa alındığı belirtildi. Çin doğumlu olan polis memurunun Çin’de işkence ve zulüm gördüğü iddiasıyla Amerika’ya iltica ettiği belirtildi. Soruşturma neticesinde polis memurunun aile üyelerinin de Çin Komünist Partisi üyeleri oldukları ortaya çıktı.

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