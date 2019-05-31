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"New York'ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 03:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Brooklyn Belediyesi ile iş birliği içinde 9 Haziran'da düzenleyeceği Amerika Türk Günü için, "New York'ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz" sloganıyla yola çıkıyor - Konsolosluk açıklamasından: - "New York ve çevresinde yaşayan Türk-Amerikan toplumu olarak, hiçbir siyasi yönelim ve fikri farklılık ayırımı yapmadan; ailelerimiz, Türk ve Amerikalı dostlarımızla bir araya gelebileceğimiz nitelikte bir etkinlikte buluşmak, toplumumuz için son derece değerlidir"

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Brooklyn Belediyesi ile iş birliği içinde 9 Haziran'da düzenleyeceği Amerika Türk Günü için, "New York'ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz" sloganıyla yola çıkıyor.

Konsolosluk, 9 Haziran'da Brooklyn Belediyesi önünde Amerika Türk Günü etkinliği düzenleyecek.

Sanatçı Mustafa Sandal'ın da sahne alacağı etkinliğin sloganı ise "New York'ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz" olarak belirlendi.

Amerika Türk Günü'ne ilişkin konsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de yaşayan Türk toplumunun nüfusunun 500 bin dolaylarında olduğuna işaret edilerek, "New York ve çevresinde yaşayan Türk-Amerikan toplumu olarak, hiçbir siyasi yönelim ve fikri farklılık ayırımı yapmadan; ailelerimiz, Türk ve Amerikalı dostlarımızla, bir araya gelebileceğimiz nitelikte bir etkinlikte buluşmak, toplumumuz için son derece değerlidir." ifadelerine yer verildi.

- Türk Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek

New York Başkonsolosluğunun koordinasyonunda ve Brooklyn Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlenecek, “Amerika Türk Günü"nde Sandal'ın vereceği konserin yanı sıra, mehter takımı ve folklor gösterilerinin olacağı, ebru sanatının ve Karagöz- Hacivat’ın tanıtılacağı, çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli etkinliklerin yer alacağı vurgulandı.

"Amerika Türk Günü'nün amacı, Türk toplumumuzu bir araya getirerek ortak toplum bilincimizi güçlendirmek ve kültürümüzü ve kendimizi Amerikan toplumuna doğru şekilde ve layıkıyla tanıtabilmektir." denilen açıklamada, söz konusu günün amacının, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde, 2023'te New York’un merkezi bir bölgesinde en az 25 bin Amerikalı Türk’ün bir araya geleceği bir etkinliğin düzenlenmesi olacağının altı çizildi.

Sivil inisiyatif olan “Amerika Türk Günü”nün hazırlık çalışmalarının Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yapıldığı ve Türk-Amerikan toplumunun etkinliğin bütçesini kendi imkanlarıyla karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türk-Amerikan Toplumumuzun siz değerli üyelerini aileleriniz, sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla birlikte Brooklyn’de Columbus Park’a bekliyoruz. 'New York’ta bu yaz; her yer kırmızı-beyaz!" çağrısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Başkonsolosluk New York Türk-Amerikan Günü

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