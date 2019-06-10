New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaza büründü

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, asıl gurbetin vatandan uzakta olmak değil, kültürden ve vatan sevgisinden uzak olmak olduğunu vurgulayarak, "Siz gurbette değilsiniz, ay yıldızlı bayrağımız altında birsiniz, berabersiniz, ne güzel sizlere." diye konuştu.

Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, Türk halk müziği gösterisi ile devam etti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimcileri ve ülkedeki iş adamlarının destekleriyle "New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaz" sloganıyla organize edilen Amerika Türk Günü Brooklyn Belediyesi önünde yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Varlığımızı, birliğimizi kimse sona erdiremeyecek. Bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelemizi yapacağız, insan haklarını ve demokrasimizi, özgürlüğümüzü daha da genişleteceğiz." dedi.

Millet olmanın en büyük anlamının aynı sevinç ve hüznü beraber yaşayabilmek olduğunu belirten Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sizler ne kadar güçlü olursanız ülkemiz o kadar güçlü olacak. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa dünya barışı, dünya huzuru da o kadar güçlü olacak." sözlerini anımsattı.

Türklerin Amerikan toplumuna birçok konuda katkı sağladığını vurgulayan Gül, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının da bu kişilere desteğinin daim olacağını ifade etti.

Bakan Gül, "Varlığımızı, birliğimizi kimse sona erdiremeyecek. Bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelemizi yapacağız, insan haklarını ve demokrasimizi, özgürlüğümüzü daha da genişleteceğiz. İnşallah sizler de burada bayrağımızı en güçlü şekilde dalgalandıracağınıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Bugün burada Türkiye ve Türkiye-ABD ortak dostluğu, ortak paydası var"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran da konuşmasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamını etkinliğe katılan Türk vatandaşlarına iletti.

Kıran, "Bugün Brooklyn Belediyesi önünde New York’un ortasında sergilediğimiz bu birlik ve beraberlik, esasen bir hasretin de giderilmesi, yurt dışındaki Türk toplumunun bulundukları ülkeler için ne kadar büyük bir zenginlik olduğunun da en güzel, en samimi ve en somut göstergesidir." dedi.