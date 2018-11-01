New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü

New York'ta geleneksel olarak düzenlenen ve "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween yürüyüşü, renki görüntüler oluşturdu.

Cadılar Bayramı yürüyüşü, geçen hafta sonu Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde 11 kişinin ölümüne neden olan sinagog saldırısı ve yine geçen sene Halloween yürüyüşünden saatler önce yaşanan terör saldırısı nedeniyle binlerce güvenlik görevlisi, polis köpekleri ve helikopterlerin gözetiminde sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Manhattan'da Greenwich Village'de başlayan ve bu yıl 45. kez düzenlenen etkinliğe birbirinden ilginç maske, makyaj, kostüm ve renkli danslarıyla binlerce kişi katıldı. Cadılar Bayramı geçidini binlerce kişi de kaldırımlardan izledi.

Çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra gerçek kişi ve karakterlerden de esinlenen katılımcıların renkli görüntüler oluşturduğu yürüyüş, dans gösterilerine de sahne oldu.

