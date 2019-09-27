New York'ta Cammu Keşmir protestosu

Protestoyu organize eden STK'lardan Kuzey Amerika İslam Dairesi (ICNA) Temsilcisi Sami Mozi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'deki uygulamaları protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "Keşmir'e adalet istemek için buradayız. Keşmirlilere BM tarafından garanti edilen haklarının ve özgürlüklerinin verilmesini istiyoruz." dedi.

Müslüman sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa organize edilen gösteriye, çoğunluğu Pakistan kökenli Amerikalılar olmak üzere Bangladeşliler, Araplar, Boşnaklar, Türkler, Sihler ve Amerikalılar katıldı.

Mozi, "Müslüman toplumlar bugün burada birleşti, hatta sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlar da Keşmir'deki adaletsizlikleri protesto etmek için bize katıldı." diye konuştu.

Orta New Jersey’den otobüsle geldiklerini belirten Muhammed Amjad ise Hindistan’ın Cammu Keşmir’i açık hava hapishanesine çevirdiğini kaydederek, "Orada insanlar, kadınlar, çocuklar ölüyor. Dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Amjad, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Keşmir sorununu gündeme getirmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Long Island bölgesinden gelen Dr. Yunus Muhammed de ailesiyle, Hindistan askerlerinin Keşmir’deki soykırımına tepki göstermek için protestoya katıldıklarını belirti.

- Keşmir şehitleri beyaz kefenlerle temsil edildi

Protesto gösterisinde, beyaz kefenlerini giymiş bazı katılımcılar, yere yatarak Keşmir’de Hindistan askerleri tarafından şehit edilenlere dikkati çekti.

Gösterinin yapıldığı alandaki 2.'inci cadde boyunca da, dijital paneller üzerinde “Keşmir’e Özgürlük: İnternet yok, Basın Yok, Toplanma yok, Özgürlük yok” yazılı görüntülerin aktığı LED araçlar dolaştırıldı.