New York’ta Çetelerin Kurbanı ‘Çocuklar’

ABD'nin en büyük kenti New York’ta silahlı şiddet ve çeteler arasındaki kavgalar giderek tırmanıyor. Kentte suç işleme oranları da daha önceki yıllara göre katlanarak artıyor. Silah şiddeti ve çete savaşlarının en büyük kurbanı ise çocuklar.

Bu yılın ilk dokuz ayında, yaşları 10 ile 17 arasında olan 105 çocuğun ya serseri kurşunlarla ya da çeteler arasında yaşanan silahlı çatışmalar sonucunda kurşun ya da çeşitli kesici aletlerle yaralandığı, 21 çocuğun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında hayatını kaybeden çocuk sayısının sadece altıyken bu yıl aynı dönemde yaşamını yitiren çocuk sayısının katlanarak artması kentte büyük endişe yaratıyor.

Adalet sistemindeki boşluklar tartışılıyor

New York’ta, son üç günde yeni çocukların öldürülmesi ve yaralanması adalet sistemindeki boşlukluların ve kefalet sisteminde yeni düzlenme yapılması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

New York’taki çete savaşları ve silahlı saldırıların kentin Corona salgınının en fazla yaşandığı yoksul bölgelerde olduğu belirtiliyor. Çocuk kurbanların çoğunun da siyahi ve Latin Amerika kökenli olması dikkat çekiyor.

“New York ciddi bir krizle karşı karşıya”

New York Emniyet (NYPD) Müdürü Dermot Shea, kentin sokaklarda vurularak öldürülen gençler nedeniyle gerçek bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Emniyet Müdürü Shea, tüm bu olanlara son birkaç yıl içinde çıkartılan yasalardaki boşlukların yol açtığını belirterek, “16 yaşındaki bir çocuk nasıl oluyor da üç ayda üç farklı yerde silahla tutuklanabiliyor. New York kentinde yaşadığımız kriz son iki yılda çıkartılan yasalardan kaynaklanıyor. Kefalet sisteminde reform yapılması şart” diye konuştu.

Çetelerin eline düşen çocuklar pis işlerde kullanılıyor

Yaralanan ya da yaşamını yitiren çocukların büyük kısmının çetelerin eline düşen kurbanlar olduğu belirtiyor. Çetelerin çocukları eyaletin adli sistemindeki boşluktan yararlanarak, ceza indirimi, ceza muafiyeti gibi yasalar yüzünden tercih ettiği belirtiliyor. Çetelerin çocukları uyuşturucu dağıtımı, gasp, soygun ve tetikçi olarak kullandığı belirtiliyor.

Yetkililer, New York’ta çocukların çetelerin kurbanı olmaması için gerekli yasaların çıkması, adli sistemdeki boşlukların bir an önce kapatılması gerektiği görüşünde.

Görevi yıl sonunda sona erecek New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, polisin silahlı şiddet ve çeteler arasındaki savaşta yetersiz kalması yüzünden eleştiriliyor.

