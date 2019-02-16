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New York'ta cinsel tacizde bulunan 100'den fazla rahibin ismi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:34 | Son Güncelleme

New York'ta cinsel tacizde bulunan 100'den fazla rahibin ismi açıklandı

New York'ta kiliselerde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen 100'den fazla rahibin ismi kamuoyuna duyuruldu.

Pensilvanya Başsavcısı'nın kiliselerde binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ve bu suçların yöneticiler tarafından örtbas edildiği yönündeki raporunun ardından, ABD'deki başpiskoposluk bölgeleri, istismarda bulunanların isimlerini açıklamaya devam ediyor.

New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Katolikten sorumlu olan Brooklyn Başpiskoposluk bölgesi, kiliselerde çocuklara cinsel tacizde bulunan 100'den fazla rahibin adını açıkladı.

Brooklyn Başpiskoposu Nicholas DiMarzio, yaptığı açıklamada, "Bu liste, çok kötü acılar yaşayan kurbanlarda birçok duyguyu uyandıracaktır. Yaşadıkları acılar için gerçekten üzgünüm. Konuştuğum birçok kurban bana kendilerine yapılanların açığa çıkmasından başka bir şey istemediklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

- ABD'de kiliselerde cinsel taciz iddiası

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustos ayında çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Başsavcının açıklamasının ardından ülkedeki birçok Başpiskoposluk bölgesi, çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belirlenen rahiplerin ismini açıklamıştı.

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan ise hazırladığı bir raporda, kilisede cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 500'den fazla rahibin adının, Illinois Katolik Piskoposluk Bölgesi'nin bu konuda yayımladığı listede yer almadığının belirlendiğini kaydetmişti.

Vatikan'dan bugün yapılan açıklamada, eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildiğini belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kiliselerde cinsel taciz

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