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New York’ta Corona Aşısı İçin Yaş Sınırı Kaldırılıyor

30.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde yetkililer bugünden itibaren 30 yaş ve üstüne aşı yapılacağını, 6 Nisan'dan itibaren de yaş sınırının tamamen kaldırılacağını açıkladı

New York’ta Corona Aşısı İçin Yaş Sınırı Kaldırılıyor

Son verilere göre, New York’ta son bir yılda salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 441'e yükseldiği açıklandı.

Dünyada en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı, ABD’de salgının bir dönem en yoğun olarak yaşandığı New York’ta yetkililerin salgın hastalığa karşı mücadelesi sürüyor.

Bugüne kadar New York’ta yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30’una ilk doz, yaklaşık yüzde 17,3’üne de her iki doz aşı yapıldı. New York ekonomisinin yeniden açılması için kısıtlamalar aşamalı olarak kaldırılmaya başlandı.

New York’ta yetkililer, aldıkları radikal bir kararla bugünden itibaren 30 yaş ve üstüne aşı yapılacağını, 6 Nisan tarihinden itibaren de eyalette aşı yapılacak kişilerde yaş sınırının tamamen kaldırılacağını açıkladı.

“Aşıda yaş sınırlaması Beyaz Saray’ın belirlediği takviminin öncesinde başlayacak”

Cinsel taciz ve huzurevlerindeki ölümlerle ilgili yanlış beyanda bulunduğu için hakkında soruşturmalar açılan New York Valisi Andrew Cuomo, New Yorklular'a verdiği bu müjdeli haberden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Cuomo, salgına karşı verdikleri mücadelede çok kritik bir karar aldıklarını belirterek, ”16 yaşın üstündeki her New Yorklu, önümüzdeki haftadan itibaren COVID-19 aşısını olmaya hak kazanacak. New York’ta aşı yapılması için kademeli olarak belirlediğimiz yaş sınırı uygulaması tamamen sonlandırılacak” diye konuştu.

Vali Cuomo, New York’un salgın hastalığı yok etmek için çok büyük bir mücadele sergilediğini kaydederek, “COVID

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