"New York'ta Corona Bağlantılı Sendrom Yüzünden Üç Çocuk Öldü"

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette üç çocuğun Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülen bir enflamasyon sendromu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cuomo dün de, toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteren 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu, New York’ta söz konusu nadir hastalıkla bağlantılı bilinen ilk ölüm vakasıydı.

Vali Cuomo Cumartesi günü de günlük basın toplantısında, bu hastalığın eyalet genelinde en az üç çocuğun canını aldığını belirtti ancak yaşları ya da koşullarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Cuomo, sendromun çocuklar açısından yeni ve artan bir risk oluşturduğundan çok endişe ettiğini söyledi. Çocukların daha önce Corona virüsüne karşı büyük oranda bağışıklık taşıdığı düşünülüyordu.

Eyaletin sağlık yetkililerinin Corona virüsüne maruz kalan ve aynı zamanda sendromun belirtilerini de gösteren çocuklara ilişkin 73 vakayı incelediğini kaydeden Cuomo, bu belirtiler arasında kalp sorunlarına neden olabilecek şekilde kan damarlarında enflamasyonun oluşmasının bulunduğunu söyledi.