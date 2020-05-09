"New York'ta Corona Bağlantılı Sendrom Yüzünden Üç Çocuk Öldü"

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette üç çocuğun Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülen bir enflamasyon sendromu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cuomo dün de, toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteren 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu, New York’ta söz konusu nadir hastalıkla bağlantılı bilinen ilk ölüm vakasıydı.
Vali Cuomo Cumartesi günü de günlük basın toplantısında, bu hastalığın eyalet genelinde en az üç çocuğun canını aldığını belirtti ancak yaşları ya da koşullarına ilişkin ayrıntı vermedi.
Cuomo, sendromun çocuklar açısından yeni ve artan bir risk oluşturduğundan çok endişe ettiğini söyledi. Çocukların daha önce Corona virüsüne karşı büyük oranda bağışıklık taşıdığı düşünülüyordu.
Eyaletin sağlık yetkililerinin Corona virüsüne maruz kalan ve aynı zamanda sendromun belirtilerini de gösteren çocuklara ilişkin 73 vakayı incelediğini kaydeden Cuomo, bu belirtiler arasında kalp sorunlarına neden olabilecek şekilde kan damarlarında enflamasyonun oluşmasının bulunduğunu söyledi.
Cuomo, çocukların Corona ya da antikor testlerinin pozitif çıktığını ancak hastaneye geldiklerinde bu belirtileri göstermediklerini belirtti.
Bu gelişmeyi "gerçekten rahatsız edici" olarak yorumlayan Vali Cuomo, küçük yaştakilerin Corona virüsüne yakalanma riskinin olmadığı gibi bir algının varlığına dikkati çekti ancak "Artık bundan emin değiliz’’ dedi.
"Bunun haftalardır devam ediyor olması ve Corona virüsüyle bağlantılı olarak teşhis edilmemiş olması çok mümkün’’ diyen New York Valisi, eyaletin sağlık dairesinin New York Gen Merkezi ve Rockefeller Üniversitesi’yle işbirliği halinde sendromun genetik temeli üzerinde çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Bu sendrom hakkında bilinenler
Çocuklarda Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülse de hayati tehlikesi bulunan bu vakalar ilk olarak İngiltere, İtalya ve İspanya’da görülmüştü. Ancak ABD’de doktorlar, birden fazla organı hedef alabilen ve kalp fonksiyonlarını etkileyerek kalp damarlarını güçsüzleştiren bu hastalığın çocuklarda görüldüğü toplu bazı vakaların olduğunu bildirmişti.
Amerikan Pediyatrik Akademisi’nin enfeksiyon hastalıkları komisyonunda görev yapan Colorado Çocuk Hastanesi’ndeki pediyatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Sean O’Leary, New York’ta meydana gelen can kaybının ABD’de bu sebeple yaşanan ilk can kaybı olduğu kanaatinde olduğunu belirtti.
Çocuklarda görülen bu hastalıkta yüksek ateş, deride döküntü, lenf bezlerinde şişkinlik ve ağır vakalarda da kalp damarlarında iltihaplanmanın görüldüğü toksik şok sendromu ve Kawasaki sendromundakine benzer belirtiler gözlemleniyor.
Uzmanlar bu sendromun hala Corona virüsüyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Çünkü bu hastalık sadece Corona virüsü testi pozitif çıkan çocuklarda görülmüyor.