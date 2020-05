"New York'ta Corona Bağlantılı Sendrom Yüzünden Üç Çocuk Öldü"

Cuomo dün de, toksik şok ve Kawasaki sendromuyla benzer belirtiler gösteren 5 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu, New York’ta söz konusu nadir hastalıkla bağlantılı bilinen ilk ölüm vakasıydı.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette üç çocuğun Corona virüsüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen ve nadir görülen bir enflamasyon sendromu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Bunun haftalardır devam ediyor olması ve Corona virüsüyle bağlantılı olarak teşhis edilmemiş olması çok mümkün’’ diyen New York Valisi, eyaletin sağlık dairesinin New York Gen Merkezi ve Rockefeller Üniversitesi’yle işbirliği halinde sendromun genetik temeli üzerinde çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Amerikan Pediyatrik Akademisi’nin enfeksiyon hastalıkları komisyonunda görev yapan Colorado Çocuk Hastanesi’ndeki pediyatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Sean O’Leary, New York’ta meydana gelen can kaybının ABD’de bu sebeple yaşanan ilk can kaybı olduğu kanaatinde olduğunu belirtti.

Çocuklarda görülen bu hastalıkta yüksek ateş, deride döküntü, lenf bezlerinde şişkinlik ve ağır vakalarda da kalp damarlarında iltihaplanmanın görüldüğü toksik şok sendromu ve Kawasaki sendromundakine benzer belirtiler gözlemleniyor.

Uzmanlar bu sendromun hala Corona virüsüyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Çünkü bu hastalık sadece Corona virüsü testi pozitif çıkan çocuklarda görülmüyor.