HABER

New York'ta Dev Sanat Fuarı: Armory Show

10.03.2019 04:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli sanat fuarlarından biri sayılan New York Armory Show’a Manhattan’da devam ediyor. Fuara 33 ülkeden 198 sanat galerisi katılıyor. 2013’te İstanbul’da kapılarını açan Öktem & Aykut ve 2002’den bu yanahizmet veren Dirimart galerileri bu yıl Armory’de temsil ediliyor

Dünyanın en prestijli sanat fuarlarından biri sayılan New York Armory Show’a Manhattan’da devam ediyor. Fuara 33 ülkeden 198 sanat galerisi katılıyor.

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan fuar geçtiğimiz ay lojistik problemler yüzünden kardeş etkinliği Volta sergisinin yapılmayacağını açıklamıştı. Armory ve Volta dışında Mart ayının ilk haftasında New York’ta ayrıca Spring Break Art Show, Independent ve Nada etkinlikleri de yapılıyor ve sanatseverler, koleksiyoncular ve galeriler bir hafta boyunca New York’ta “blue-chip” adı verilen değerli sanatçılardan yeni yeteneklere, büyük bir sanatçı yelpazesinin eserlerini görebiliyor.

Bu yıl Armory’de kadın sanatçıların sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Kadın sanatçılar dışında özellikle gelişmekte olan ülkelerden galerilerin temsil ettiği sanatçıların sayısında da artış var. Armory’nin en önemli alanlarından birinde Kamerunlu sanatçı Pascal Marthine Tayou’nun “Plastik Torbalar” adlı eseri sergilenirken, aynı galeride ünlü Çinli sanatçı Ai Wei Wei’in Çin Astrolojisi sembollerini legolardan yaptığı enstalasyonu da görmek mümkün.

Bu yıl Armory’ye katılan 198 galeri arasında ikisi Türkiye’yi temsil ediyor. 2013’te İstanbul’da kapılarını açan Öktem & Aykut ve 2002’den bu yanahizmet veren Dirimart galerileri bu yıl Armory’de Türk sanatçıları dünyaya tanıtıyor.

Öktem&Aykut galerisinin sahipleri Tankut Aykut ve Doğa Öktem Armory Show’a ilk kez katılıyor ama bu onların ilk yurtdışı sanat fuarı değil. “2018’de 7 yurtdışı fuarına katıldık, 2019’da 4 fuara katılıyoruz. New York’ta, Armory’de olmak daha prestijli tabii, dünyanın dört bir yanından galeriler ve koleksiyoncular buraya geliyor” diyen Aykut, Türkiye’de sanatçılar ve galerilerin durumunun çok zor olduğunu ekliyor. Öktem de, “Biz bir G-20 ülkesiyiz. İstanbul gibi bir metropolisten bahsediyoruz ama sanat dünyasında daha kötü bir yerde olamayız” diyor. Türkiye’de destek mekanizmalarının yeterli olmadığını ve Türk sanatçıların yurtdışına tanıtılması için daha çok emek harcanması gerektiğini de ekliyor.

Galerinin kurucu ortaklarından Doğa Öktem ise “Türk sanatçıları tanıtmak için Armory’ye geliyoruz. Burası o kadar önemli bir platform ki ortaklıklar çıkabiliyor” diyor.

Armory’ye daha uzun yıllardır katılan ve portföyünde Ayşe Erkmen’den Sarkis’e birçok Türk sanatçının bulunduğu Dirimart galerisi direktörü Ceren Erdem, galerisinin son birkaç yılda Türkiye’de büyüme sürecinde olduğu için Armory’ye katılamadıklarını, ama burada yıllardır kurdukları ortaklıkları, ilişkileri devam ettirmek için bu yıl geri döndüklerini belirtiyor.

Erdem, Amerikalı koleksiyoncuların yabancı sanatçıları tanımadığını ve bu fuarın o bakımdan da önemli olduğunu düşünüyor. “Amerikalılar Amerikalıları bilir, belki bir iki Avrupalıyı ama başka kimseyi tanımazlar.”

Erdem ayrıca bu fuarın yalnızca satış amaçlı olmadığını da hatırlatıyor. “Kuratörler, müzeler, onlar da geliyorlar, böylece sanatçıların bienallere ve müzelere gitme şansı da artıyor” diyor.

Dirimart ve Öktem&Aykut fuarlara yalnızca Türk sanatçılar getirmeyi seçen galerilerden, Bu yıl Dirimart Ayşe Erkmen, Nasan Tur ve Mustafa Hulusi’yi, Öktem&Aykut ise Sinan Logie’yi getirmiş.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Bilgisayarların Evrimi Silikon Vadisi'ndeki Bu MüzedeBilgisayarların Evrimi Silikon Vadisi'ndeki Bu Müzede
'Barbie' 60 Yaşında'Barbie' 60 Yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Lider evinde hata yapmadı

Lider evinde hata yapmadı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kolombiya'da uçak düştü: Onlarca ölü var

Yolcu uçağı düştü: Onlarca ölü var

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

Ülke hala karanlıkta! Çok sayıda ölü var

Rus ajansı: ABD elçilik görevlisinin bagajında ‘bomba' bulundu

ABD'li görevlinin bagajında ‘bomba' bulundu!

Son dakika: Meksika'da gece kulübünde katliam: 14 ölü

Son dakika: Meksika'da gece kulübünde katliam: 14 ölü

IŞİD'den kan donduran vahşet! 50 Ezidi kadını öldürdüler

IŞİD'den kan donduran vahşet!

Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet iddiası

Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.