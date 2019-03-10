New York'ta Dev Sanat Fuarı: Armory Show

Dünyanın en prestijli sanat fuarlarından biri sayılan New York Armory Show’a Manhattan’da devam ediyor. Fuara 33 ülkeden 198 sanat galerisi katılıyor. Bu yıl 25’inci yılını kutlayan fuar geçtiğimiz ay lojistik problemler yüzünden kardeş etkinliği Volta sergisinin yapılmayacağını açıklamıştı. Armory ve Volta dışında Mart ayının ilk haftasında New York’ta ayrıca Spring Break Art Show, Independent ve Nada etkinlikleri de yapılıyor ve sanatseverler, koleksiyoncular ve galeriler bir hafta boyunca New York’ta “blue-chip” adı verilen değerli sanatçılardan yeni yeteneklere, büyük bir sanatçı yelpazesinin eserlerini görebiliyor. Bu yıl Armory’de kadın sanatçıların sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Kadın sanatçılar dışında özellikle gelişmekte olan ülkelerden galerilerin temsil ettiği sanatçıların sayısında da artış var. Armory’nin en önemli alanlarından birinde Kamerunlu sanatçı Pascal Marthine Tayou’nun “Plastik Torbalar” adlı eseri sergilenirken, aynı galeride ünlü Çinli sanatçı Ai Wei Wei’in Çin Astrolojisi sembollerini legolardan yaptığı enstalasyonu da görmek mümkün.

Bu yıl Armory’ye katılan 198 galeri arasında ikisi Türkiye’yi temsil ediyor. 2013’te İstanbul’da kapılarını açan Öktem & Aykut ve 2002’den bu yanahizmet veren Dirimart galerileri bu yıl Armory’de Türk sanatçıları dünyaya tanıtıyor. Öktem&Aykut galerisinin sahipleri Tankut Aykut ve Doğa Öktem Armory Show’a ilk kez katılıyor ama bu onların ilk yurtdışı sanat fuarı değil. “2018’de 7 yurtdışı fuarına katıldık, 2019’da 4 fuara katılıyoruz. New York’ta, Armory’de olmak daha prestijli tabii, dünyanın dört bir yanından galeriler ve koleksiyoncular buraya geliyor” diyen Aykut, Türkiye’de sanatçılar ve galerilerin durumunun çok zor olduğunu ekliyor. Öktem de, “Biz bir G-20 ülkesiyiz. İstanbul gibi bir metropolisten bahsediyoruz ama sanat dünyasında daha kötü bir yerde olamayız” diyor. Türkiye’de destek mekanizmalarının yeterli olmadığını ve Türk sanatçıların yurtdışına tanıtılması için daha çok emek harcanması gerektiğini de ekliyor. Galerinin kurucu ortaklarından Doğa Öktem ise “Türk sanatçıları tanıtmak için Armory’ye geliyoruz. Burası o kadar önemli bir platform ki ortaklıklar çıkabiliyor” diyor.