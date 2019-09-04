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New York’ta Erdoğan’ın da Katılacağı Kritik Genel Kurul

04.09.2019 21:53 | Son Güncelleme

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 17 Eylül’de New York’ta başlayacak. 30 Eylül kadar devam edecek çalışmalara aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda dünya lideri katılacak. Genel Kurul birçok uluslararası krizin tartışılacağı yoğun bir gündemle toplanacak

New York’ta Erdoğan’ın da Katılacağı Kritik Genel Kurul

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 17 Eylül’de New York’ta başlayacak. 30 Eylül kadar devam edecek çalışmalara aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda dünya lideri katılacak. 74. BM Genel Kurulu'na Maria Fernanda Espinosa Garces başkanlık edecek.

23 Eylül’de 74.BM Genel Kurulu’nda, Genel Sekreter Antonio Guterres’in ev sahipliğinde çok sayıda liderin katılacağı ‘İklim Zirvesi’ düzenlenecek.

24 Eylül’de BM 74. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları başlayacak. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın’da bulunduğu çok sayıda lider BM Genel Kurulu’na hitap edecek.

74. BM Genel Kurulu'nda liderlerin katılacağı çok sayıda üst düzey toplantı düzenlenecek. Genel Kurul sırasında liderler ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunacak.

Uluslararası siyasi krizler tartışılacak

BM 74. Genel Kurul çalışmalarında, ABD

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