New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, Manhattan’da milyarderlerin sokağı olarak adlandırılan bir sokakta halen kapalı ve atıl durumda olan tarihi Savoy Oteli’nin evsizlerin sığınma evine dönüştürülmesini reddeden bir alt mahkemenin kararını bozdu.

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, milyarderler sokağında 150 erkek evsizin yaşayacağı evsiz sığınma evinin açılabileceğine hükmederek bir alt mahkemeye “yanlış ve hatalı” bulduğu kararını düzeltmesi için geri gönderdi.

Temyiz mahkemesinin kararı, evsizler için çalışan gönüllü sivil toplum örgütleri tarafından, “New York’ta evsizler kazandı. Milyarderler kaybetti” diye yorumlandı.

Tehlike yaratır diye karşı çıktılar

Bölge sakinleri, Manhattan’da Central Park’a komşu olan milyarderlerin yaşadığı 58’inci sokağın batısındaki atıl durumda olan Savoy Otel'in, New York Belediyesi’nin kentteki atıl binaların evsizler için sığınma evine dönüştürülmesine, güvenlik sıkıntısı yaratacağı gerekçesiyle itiraz edip üç yıl önce mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme sürecinde milyarderlerin desteklediği ‘58’inci Sokak Birliği’, kentin 100 ayrı bölgesindeki billboardları New York Belediye Başkanı Bill de Blasio aleyhine slogan ve görsellerin yer aldığı afişlerle donatmıştı.