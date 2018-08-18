HABER

New York'ta faytonculuk geleneğini Türkler sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Faytonculuk geleneği, New York'un önemli turistik mekanlarından Central Park'ta 100 yıldan uzun süredir devam ediyor - Parktaki faytonların neredeyse yarısını Türkler sürüyor

DİLDAR BAYKAN - New York'un en önemli turistik mekanlarından, kentin merkezinde bulunan Central Park'taki faytonların neredeyse yarısı Türkler tarafından kullanılıyor.

Manhattan'da 3 bin dönümden fazla bir alan üzerine kurulan Central Park, yeşil alanları ve gölün yanı sıra faytonlarıyla da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Parktaki faytonlarla ilgili son zamanlarda hayvan hakları savunucularının itirazları olsa da faytoncular, bu işi ciddi kurallar çerçevesinde yaptıklarını ve tüm prosedürlerin yerine getirildiğini belirtiyor.

Faytonları sürecek atların Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri Ofisi tarafından verilen lisansa sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca atları kullanacak sürücüler New York Belediyesinin verdiği ehliyete sahip olmak ve yapılan çeşitli sınavları geçmek zorunda.

Günlük 9 saatten fazla çalışması yasak olan atların yazları 32 santigrat üzerinde, kışları da sıfırın altında 7 santigrat altında çalışmalarına izin verilmiyor.

Faytonlara binmenin maliyeti ise 20 dakika için 54, 45 dakika için 118, 1 saat için de 140 dolar. Faytoncuların günlük kazancı ise mevsim ya da gün yoğunluğuna göre değişse de ortalama 300 dolar.

Parktaki 68 faytonun sürücülerinden 30 kadarı Türk. Türklerin çoğu, yüksek lisans mezunu olmasına rağmen çalışma şartlarının daha iyi olması, kazancın yüksek olması gibi nedenlerle bu mesleğe yöneldiklerini belirtiyor.

- Türklerin tercih ettiği mesleklerden

Central Park'ın faytoncularından Emrah Kaplan, AA muhabirine, 7 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

ABD'ye öğrenci olarak geldiğini, önceleri parktaki bisikletli faytonları sürdüğünü belirten Kaplan, "Daha sonra bu işin kolay olduğunu gördüm. Ehliyetini aldım at kullanmanın. Sonra at kullanmakla ilgili eğitim aldım. Daha önce atlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Öyle başladık." ifadelerini kullandı.

Atlarla ilgili sıkı denetimlerin olduğuna işaret eden Kaplan, hava sıcaklığı sınırlamalarının yanında aşırı kar ya da yağmur olduğunda da çalışamadıklarını söyledi.

Kaplan, atların bakımının New York'un Batı yakasında bulunan dört ayrı ahırda çalışan kişilerce yapıldığını belirtti.

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı
Marmaris'teki Türk berberlere yabancı ilgisiMarmaris'teki Türk berberlere yabancı ilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Central Park faytonculuk New York

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

İlginizi Çekebilir

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.