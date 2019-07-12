New York’ta FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network (Ağ)" belgesel filmi Amerika’nın New York kentinde izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve gösterimi Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen The Network belgeseli Manhattan’daki Helen Mills Space & Theater salonunda gösterildi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeselin gösterimine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, diplomatik misyon çalışanları, Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türk ve yabancı kökenliler katıldı.

Başkonsolos Aktaş yaptığı konuşmada, gösterimin organizesine katkıda bulunan dernek, vakıf ve platformlara teşekkür ederek, “Bugün burada Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün karanlık yüzünü göreceğiz.” dedi.

Aktaş, “FETÖ sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için de aynı zamanda büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Dışişleri mensupları olarak bizim asli görevlerimizden biri de ülkemizi her daim tehdit eden bu terör örgütlerine karşı mücadele etmek, bulunduğumuz ülkelere bunların gerçek yüzünü anlatmaktır.” ifadelerini kullandı.