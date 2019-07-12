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New York’ta FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 05:48 | Son Güncelleme

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" belgeseli, New York’taki Helen Mills Space & Theater salonunda gösterildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network (Ağ)" belgesel filmi Amerika’nın New York kentinde izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve gösterimi Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen The Network belgeseli Manhattan’daki Helen Mills Space & Theater salonunda gösterildi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeselin gösterimine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, diplomatik misyon çalışanları, Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Türk ve yabancı kökenliler katıldı.

Başkonsolos Aktaş yaptığı konuşmada, gösterimin organizesine katkıda bulunan dernek, vakıf ve platformlara teşekkür ederek, “Bugün burada Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün karanlık yüzünü göreceğiz.” dedi.

Aktaş, “FETÖ sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için de aynı zamanda büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Dışişleri mensupları olarak bizim asli görevlerimizden biri de ülkemizi her daim tehdit eden bu terör örgütlerine karşı mücadele etmek, bulunduğumuz ülkelere bunların gerçek yüzünü anlatmaktır.” ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye karşı mücadelenin büyük bir azimle süreceğini kaydeden Aktaş, Amerika’da yaşayan Türkler olarak gerçeği ve doğruyu söylemek gibi bir sorumlulukları bulunduğunu vurguladı. Aktaş, "Türkiye'yi kuran insanlara, Cumhuriyet'i, demokrasiyi bugünlere getirenlere, 15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz 251 şehide ve 2 binden fazla gazimize bunu borçluyuz.” şeklinde konuştu.

Türkçe ve İngilizce alt yazılarla gösterilen belgesel, 14 Temmuz'da Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey’nin Paterson şehrinde de seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ The Network" (Ağ) Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş

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