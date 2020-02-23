New York’ta Geleneksel Oyuncak Fuarı

New York Oyuncak Fuarı 117’inci kez kapılarını Manhattan'daki Javitz Kongre Merkezi'nde açtı. Dünyanın dört bir yanında üretilen oyuncaklar mağazaların vitrinlerinden önce ilk kez bu fuarda gösterime sunuluyor.

Yeni tür oyuncakların ilk kez oyuncak severlerle paylaşıldığı fuarda sunulan ürünler arasında çocukların favorisi Legolar. Bir kaç ay sonra gösterime girecek olan Minyonlar’ın son filmi için tasarlanan özel Minyon legolarından Tokyo Olimpiyatları için tasarlanan Tokyo mimari legosuna Danimarkalı oyuncak devi bu senede çocukların favorisi olmaya aday.

Lego bu sene paketleme konusunda yeni bir adım atmış. Buna göre çoğu oyuncak tekrar kullanılabilir veya çok kullanımlı paketlerde satılacak. Ayrıca şirket 2023’e kadar tüm ürünlerini sürdürülebilir bir hale getirme sözü verdi. Lego, eski Legoların geri dönüştürülmesi için de bir program başlattı.

Lego dışında bu senenin popüler oyuncakları arasında slime ve yeni slime ürünleri, oyuncak bebekler, mimari teknik oyuncaklar ve Star Wars’in 40’ıncı yılı için üretilen bebek Yoda oyuncakları var.

