New York'ta Görkemli Türk Günü Yürüyüşü

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen 38. Türk Günü Yürüyüşü New York’ta yapıldı. Yürüyüşün, Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıldönümüne denk gelmesi, bu yıl katılımı arttıran unsurlardan biri olarak görülüyor.

Bununla birlikte yürüyüşe “Her şey çok güzel olacak” tişörtlü bir grubun alınmaması gerilime yol açtı. New York Emniyeti, TADF’ın talebiyle, “Her şey çok güzel olacak” yazılı tişörtlerle yürüyüşe katılmak isteyen “Laik ve Demokratik Türkiye Platformu” üyelerini yürüyüş kortejine almadı. Grup ve polis arasında bu yüzden bir süre tartışma yaşandı.

Platformun kurucularından Serdar İlhan konuyla ilgili olarak VOA Türkçe’ye şunları söyledi: “Biz yürüyüşe katılmak için izin istedik. Organizatörler eğer pankart açmazsak ve politik bir mesaj vermezsek gelebileceğimizi söylediler. Biz de tamam dedik. Ancak sabah geldiğimizde üzerimizdeki tişörtler bahane edildi ve içeri alınmadık. Biz de yılmadık, kaldırımda yürüdük” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş yürüyüşe katılmadı. 38 yıldır düzenlenen yürüyüşe Türkiye Cumhuriyeti adına kimsenin katılmaması tepki çekti.