New York’ta Günlük Vaka Sayısında Tarihi Rekor

Dünyanın çok sayıda ülkesini etkisi alan Omicron varyantına bağlı vaka sayıları ABD’de her geçen gün daha da artıyor. Günlük Corona virüsü vaka sayısının 500 bini bulduğu ABD’de, Omicron virüsüne bağlı vaka sayılarının en fazla arttığı eyalet New York.

New York’ta, son 24 saatte Corona virüsü testi pozitif çıkan kişi sayısının 74 bin 207 olduğu açıklandı. Bu sayının şimdiye kadar New York’ta saptanan günlük vaka sayısında, tüm zamanların rekoru olduğu kaydedildi. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet çapında Corona virüsü yüzünden hastaneye yatışların iki kat artarak, şu anda toplam 7 bin 373 kişiye yükseldiğini açıkladı.

Vali Kochul, eyalet genelinde bini aşkın kişinin de hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığını kaydetti. Vali Kochul, bilimadamlarının Omicron varyantını, "hızlı yayılan, nerede duracağı bilinmeyen çılgınca bir varyant" olarak nitelediğini söyledi.

“Hastaneye yatışlar bir ay daha zirve yapabilir”

New York’ta sağlık yetkilileri artan vaka sayısı nedeniyle hastanelik olan vakaların sayısında bir ay daha zirvenin yaşanacağı görüşünde. New York Sağlık Direktörü Mary T. Bassett, eyaletin hastanelerdeki personel açığını kapatmak için gerekirse ulusal muhafızların yardımına ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, "Halka aşı yaptırmaya odaklanalım, maske takmayı hatırlayalım, elimizden geldiğince kalabalıklardan kaçınalım, yaklaşan tatil sezonunda zamanımızı nasıl planladığımıza dikkat edelim” dedi.

Çocuklarda artan vaka sayılarına dikkat çeken Bassett, "Aşı yapılmış kişilerin aşı yapılmayan kişilere göre daha az virüs bulaştırdığını biliyoruz. Aşı olmak için pek çok neden var ama muhtemelen en önemlisi aşılanmış kişilerin daha az düzeyde Omicron varyantına yakalanması. Bu haftanın başlarında, New York'ta hastaneye kaldırılan 5 ila 11 yaş grubundaki çocukların hiçbirinin aşılanmadığını, aşı olan 12 ila 17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık dörtte birinin de şu anda hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. Bu sayılar artabilir, insanların çocuklarını korumasını istiyoruz" dedi.

Omicron varyantına rağmen yeni yıl Times Meydanı’nda kutlanacak

New Yorklular, kentte giderek artan vaka sayısına rağmen 2022 yılına Times Meydanı’nda girmeye hazırlanıyor. İki yıl aradan sonra Times Meydanı’nda yeniden kutlanacak yeni yıl için, aşı olma ve maske takma zorunluluğu getirildi. Geçtiğimiz yıllardaki kutlamalara göre, kriterlere uyan sınırlı sayıda kişinin katılacağı kutlamalarda New York’un seçilen yeni belediye başkanı Eric Adams, belediye başkanlığını Bill de Blasio’dan yemin ettikten sonra devralacak. Yeni başkan Adams, salgın hastalık nedeniyle kentte şimdiye kadar alınmış tüm sağlık uygulamalarını, aşı zorunluluğunu ve kısıtlamaları kendi döneminde sürdüreceğini açıkladı.