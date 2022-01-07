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New York’ta Güvenliğin Sağlanması İçin Kollar Sıvandı

07.01.2022 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Belediye Başkanı Eric Adams’ın göreve başlamasın ardından, 9 milyona yaklaşan nüfusuyla ABD’nin en büyük şehri New York’u yeniden huzurlu bir kentte dönüştürme çalışmaları hız kazandı

Yeni Belediye Başkanı Eric Adams’ın göreve başlamasın ardından, 9 milyona yaklaşan nüfusuyla ABD’nin en büyük şehri New York’u yeniden huzurlu bir kentte dönüştürme çalışmaları hız kazandı.

Uzun yıllar New York’ta polis şefi olarak görev yapan Adams, kendisi gibi siyah olan kadın polis şefi Keechant Sewell’i kentin yeni emniyet müdürü olarak atamıştı. New York Valisi Kathy Hochul ve Belediye Başkanı Adams, bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında güvenliğin sağlanarak kentin yeniden huzura kavuşması için gereken her şeyi yapacaklarını açıkladı.

Vali Hochul ve Başkan Adams, kent güvenliği için işe önce metrodan başlayacaklarını açıkladı. Son iki yıldır kent metrosunda artan suçları önlemek için ilk etapta metrolarda görev yapan polis sayısı arttırılacak, özellikle kenti iki yıldır etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle metrolarda yaşayan evsizler sağlık uzmanlarının eşliğinde barınaklara taşınacak.

Hochul ve Adams, son iki yıldır güvensiz olduğu için daha az kişi tarafından kullanılan metronun yolcu sayısını arttırmak için belirledikleri yeni stratejinin en önemli başlığının metroyu kullananların kendini güvende hissetmesi olduğunu belirttiler.

Polis varlığının güvenlik için kilit oluğunu söyleyen Başkan Adams, ‘‘Yolcular, polis memurlarını görmedikleri için metro sistemin güvenli olmadığını düşünüyorlar, ancak bundan sonra görecekler” dedi. New York’un ilk kadın Emniyet Müdürü Sewell, yeni önlemlerin metro sistemdeki polis memurlarının varlığını önemli ölçüde arttıracağını belirterek, “Polislerimiz metro sisteminde daha fazla görünür olacak, yolcularla konuşup diyalog halinde olacak. Metrodaki yolcularla konuşacağız, 'Günaydın' diyeceğiz, 'Nasılsın, günün nasıl gidiyor?' diyeceğiz. Cevaplarını dinleyeceğiz, cevap vereceğiz” dedi.

Vali Hochul ve Başkan Adams, New York metrosundaki evsizlerin barınaklara taşınmasında polis memurları değil tıp ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşturulacak yeni ekipler tarafından sağlanacağını kaydetti.

New York Belediye Başkanı Adams, eyalet yasalarının evsizlerin polis tarafından toplu taşıma araçlarından zorla çıkartılmasını engellediğini belirterek, “Biz New York polisinin evsizlerle ilgilenmesini isteriz. Ancak eyalet milletvekilleri eski yasayı yeniden gözden geçirmeli. Metro sistemiyle sokaklar arasında bir ayrım yok” dedi.

Kendisi de gençliğinde polis dayağı kurbanı olan Başkan Adams, New York polisine de “Sakın topluma karşı taciz ve hak istismarında bulunmayın. Size söz veriyorum siz toplumu koruyun ben de sizi koruyacağım. Ama halka kötü davranan polislerin diğer arkadaşlarına da zarar vermelerine izin vermem” dedi.

New York metrosunun şu andaki yolcu sayısı salgın hastalık öncesinin sayılarına göre yarı yarıya azalmış durumda. New Yorklular son iki yılda kentte artan suç nedeniyle metroyla seyahat etmeyi güvenli bulmuyor. 2021 yılında New York’ta yaklaşık 500 kişi öldürüldü. Çetelerin kentin bazı bölgelerinde hakimiyeti arttı. Kentteki silahlı saldırı, gasp, hırsızlık ve yağma gibi suçlar önceki yıllara göre arttı. Son iki yılda hem salgın hastalık hem de suç oranlarındaki artış, binlerce kişinin kentten göç etmesine neden oldu. New Yorklular, eski bir polis şefi olan yeni başkanları ve ilk kadın emniyet müdürünün göreve başlamasıyla birlikte kentin yeniden huzura kavuşması umudunu taşıyor.

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