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  4. New York'ta Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı saldırı

New York'ta Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2019 14:23 | Son Güncelleme

New York’ta Yahudilerin Hanuka kutlamaları sırasında bir sinagog yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda beş kişi yaralandı.

New York'ta Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı saldırı

New York'a 40 kilometre uzaklıktaki Monsey'de Yahudi bayramı Hannuka sırasında saldırı düzenlendi. Medyada yer alan haberlere göre saldırgan bıçakla sinagog yakınlarında oturan hahamın evine girdi.

New York Times gazetesi görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, saldırganın evdekilere saldırdığını ve beş kişiyi yaraladığını yazdı. CBS televizyonu saldırganın kurbanları pala ile yaraladığını duyurdu. Görgü tanıklarından 65 yaşındaki Aron Kohn New York Times'a yaptığı açıklamada, saldırganın bıçağının uzun bir süpürge sapı kadar olduğunu söyleyerek, "Sağ kalmak için dua ettim" dedi.

Olay yerinden kaçan saldırganın daha sonra sinagoga girmeye çalıştığı ama başaramadığı belirtildi. Polis saldırganın gece yarısı yakalandığını açıkladı. Ortodoks-Yahudi Halkla İlişkiler Konseyi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaralananların hastaneye kaldırıldığını belirtti. CNN televizyonuna göre yaralılardan ikisinin durumu ağır.

New York Başsavcısı Letitia James, saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, böylesine nefret suçlarına sıfır hoşgörü gösterileceğini belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de saldırıyı "korkunç" diye nitelendirerek, Yahudi düşmanlığı musibetinin üzerine birlikte gidilmesi çağrısı yaptı.

ABD medyasına göre bölgede son günlerde çok sayıda Yahudi düşmanı saldırı düzenlendi.

dpa, KNA / HT, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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