New York’ta Hayat Normalleşiyor

New York’ta tüm stat ve spor salonları yeniden açıldı. Spor müsabakalarına salon ve statların kapasitelerinin yüzde onu kadar seyirci almalarına izin verildi. Sinema ve tiyatro salonları da kısıtlı sayıda seyirci almak kaydıyla yeniden açıldı. New York kentinde virüsün daha önce hızla yayıldığı bazı semtlerde alınan ek tedbirlere yeni haftanın ilk günüyle son verileceği açıklandı.

Son bir yılda Corona virüsüne bağlı 50 bin can kaybının gerçekleştiği New York’ta, yaşam normale dönmeye başladı. Yaklaşık bir yıldır kapanan restoranların iç mekanları bu hafta sonundan itibaren yüzde elli kapasiteyle çalışmaya başladı. New York kenti dışında yerleşim merkezlerindeki restoranların iç mekanlarda ise bu oran yüzde 75’e yükseltildi.

New York’ta son yapılan testlerin sonucuna göre, vaka sayısı oranı yüzde 2,97 olarak saptandı. New York’ta hastanede yatanların sayısı, 4.527 kişiye, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı da 587 kişiye kadar düştü. Salgına bağlı can kaybı sayısı da 59 olarak açıklandı.

New York’ta her dört kişiden birine aşı yapıldı

New York’ta, şimdiye kadar her dört kişiden birine COVID-19 aşısı yapıldığı belirtildi. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni toplu aşı merkezlerinin hizmete girmesiyle çok daha fazla kişiye aşı yapıldığını ifade etti.

New York’ta, yaklaşık 7,5 milyon kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu yapıldı. New York nüfusunun yaklaşık yüzde 22’ine ilk doz, yaklaşık yüzde 13’üne de her iki doz aşının yapıldığı belirtildi. New Yorklulara aşı yapılması için adeta seferberlik ilan edildi. New York Eyaleti Sağlık Departmanı, New York Belediyesi Sağlık Departmanı, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), Ulusal Güvenlik Muhafızları, Amerikan ordusuna bağlı sağlıkçı askerler ve çok sayıda gönüllü kuruluşların katılım ve koordinasyonuyla toplu aşı merkezlerinde yapılan aşı sayılarında ciddi artışlar kaydedildi.