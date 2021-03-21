New York’ta Hayat Normalleşiyor

Son bir yılda Corona virüsüne bağlı 50 bin can kaybının gerçekleştiği New York’ta, yaşam normale dönmeye başladı. Yaklaşık bir yıldır kapanan restoranların iç mekanları bu hafta sonundan itibaren yüzde elli kapasiteyle çalışmaya başladı. New York kenti dışında yerleşim merkezlerindeki restoranların iç mekanlarda ise bu oran yüzde 75’e yükseltildi.

New York’un, ABD’nin diğer eyaletlerinden gelecek olan kişilere şart koştuğu karantina uygulamasına da 1 Nisan tarihinden itibaren son verileceği açıklandı.

New York’ta tüm stat ve spor salonları yeniden açıldı. Spor müsabakalarına salon ve statların kapasitelerinin yüzde onu kadar seyirci almalarına izin verildi. Sinema ve tiyatro salonları da kısıtlı sayıda seyirci almak kaydıyla yeniden açıldı. New York kentinde virüsün daha önce hızla yayıldığı bazı semtlerde alınan ek tedbirlere yeni haftanın ilk günüyle son verileceği açıklandı.

Vaka sayıları azaldı

Eyalet genelinde Corona virüsü vaka sayıları, hastanede yatanlar, solunum cihazına bağlı olan hastalar ve salgına bağlı can kayıpları sayısında alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonrasında ciddi oranda düşüşler yaşandı. Son haftada yapılan testler sonucunda saptanan vaka sayılarında geçtiğimiz aylara oranla büyük düşüşler kaydedildi.