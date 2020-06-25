New York’ta Hayata Dönüş Hız Kazandı

New York’ta Corona salgınının açtığı yaralar beklenenden daha çabuk sarılmaya başlandı. Ekonomik faaliyetlere dönüşün üçüncü aşamasına, beklenenden erken girilecek.

Dünyada salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında yer alan New York eyaletinde şimdiye kadar 413 bin 355 vaka tespit edilmiş, salgın hastalık yüzünden 31 bin 346 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu hafta başında New York kentinde ekonomiyi yeniden harekete geçirmek için ikinci aşamaya geçilmiş, açık hava bölümleri olan restoranlar, berberler ve kuaförler hizmet vermeye başlamış, çocuk parkları da açılmıştı.

Kentte ilk aşamada 400 bin, ikinci aşamada ise 300 bin kişi yeniden işlerine dönmüştü.

Kentin yaklaşık iki-üç hafta sonra açılımın üçüncü aşamasına geçmesi beklenirken New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sürpriz bir açıklama yaptı. De Blasio, New York’ta ekonominin yeniden açılması için belirlenen dört aşamanın üçüncüsüne 6 Temmuz’dan itibaren geçileceğini açıkladı.

Denize girme yasağı sona eriyor

New York Belediye Başkanı De Blasio, restoranların iç bölümlerinde yüzde elli kapasiteyle hizmetin yeniden başlayacağını, kentteki basketbol, futbol sahaları, tenis kortları ve diğer spor aktivitelerinin de yeniden başlayacağını belirtti.