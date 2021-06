New York’ta Hayata Yeniden Dönüş Coşkuyla Kutlandı

New York Valisi Andrew Cuomo’nun Corona virüsüyle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırıldığını, 472 gün süren salgınla mücadelenin sonuna gelindiğini açıklamasının ardından New Yorklular sokaklara döküldü. New York eyaletinin belirlenen 18 yaş üstünün yüzde 70’ine aşı yapılması hedefine ulaşmasıyla tüm kısıtlamaların kaldırılması büyük bir sevinçle karşılandı.

Eyaletin on ayrı kentinde gece yarısına kadar havai fişeği gösterileri düzenlendi. New York kentinde ise onbinlerce kişi havai fişeği gösterilerini izledi. Kentin birçok bölgesinde yer alan kafe ve barlar tıklım tıklım doldu. New Yorklular gece boyunca kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını büyük bir coşkuyla kutladı.

New York’ta, Empire State binası, Dünya Ticaret Merkezi, Vali Mario M. Cuomo Köprüsü, Grand Central Terminali, Penn İstasyonunu, New York Limanı gibi kentin bilinen yerleri kutlamalar kapsamında mavi ve altın renkle aydınlatıldı. Kutlamalar çerçevesinde 7 Temmuz’da New York’ta binlerce sağlık çalışanının katılacağı bir yürüyüş düzenleneceği açıklandı.