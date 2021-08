New York’ta 'Henri Kasırgası' Alarmı

Henri Kasırgası ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerini alarma geçirdi. Henri Kasırgası’nın, New York, New Jersey, Rhode Island, Maine, Massachusetts, Connecticut ve başkent Washington’un aralarında yer aldığı çok sayıda eyalet ve bölgeyi etkisi altına alacağı bildirildi.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, kasırganın rüzgar hızının 180 kilometreye kadar çıkabileceğini belirterek ülkenin doğu eyaletlerinin kasırgaya karşı gerekli önlemleri acilen alması gerektiği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, yaklaşan kasırgadan bölgede yaşayan 42 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Kategori 1 şiddetindeki Henri Kasırgası New York’a hızla yaklaşıyor. Meteoroloji Dairesi, Long Island bölgesinin kasırganın eyalette karaya vuracağı ilk yer olduğunu açıkladı. Kasırga New York’ta pazar gününden itibaren etkisi gösterecek

Meteoroloji uzmanları bölgede yoğun yağış beklediklerini belirterek, New York’ta bazı bölgelerde deniz yükselmesine bağlı su baskınlarının da meydana gelebileceğini kaydetti.

36 yıldır ilk kez bir kasırganın doğrudan vuracağı New York’un Long Island bölgesinde kasırgaya karşı bazı evler ve dükkanlar kontrplak levhalarla kapatıldı. Bölgede yaklaşan kasırga nedeniyle gıda marketlerinde yoğun kalabalıklar oluştu.

New York’ta Atlas Okyanusu kıyısındaki evlerde yaşayanlara su baskınları için gerekli önlemleri alma ve gerekli durumlarda sığınaklara gitme çağrısında bulunuldu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kent sakinlerini yarın evlerinde kalmaya, yola çıkmamaya, seyahat etmeleri gerekiyorsa toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı.

Vali New York’ta olağanüstü hal ilan etti

New York Valisi Andrew Cuomo, New York’ta olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Vali Cuomo düzenlediği basın toplantısında New Yorklulara 2012 yılında kentte yaşanan ‘Sandy Kasırgası’ felaketini hatırlatarak, “New Yorklular bu kasırgayı ciddiye alın. Sandy kasırgasında yaşanılan felaketi hatırlayın. Sandy’nin kategorisi de 1 şiddetindeydi. Henri’nin kategorisi de 1. New York kenti, Westchester, Hudson Valley bölgeleri için olağanüstü hal ilan ediyorum” dedi.

“Lütfen hata yapmayın”

Vali Cuomo, Sandy kasırgası sırasında gerekli tüm önlemlerin önceden alınmasına rağmen tabiat ananın galip geldiğini, kasırga yüzünden çok sayıda can kaybının yaşandığını, binlerce kişinin de evsiz kaldığını hatırlattı. Vali Cuomo, “New Yorklular, ne olur ‘meteoroloji yanlış tahminde bulunuyor’ demeyin. Neden evimi terk edeyim diye düşünmeyin. Lütfen bu hatayı yapmayın. Olası yeni bir felakete karşı tüm önlemlerinizi alın. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanabilir. Elektrik şirketleriyle temastayız. Ek personel görevlendiriyorlar, önlem alıyorlar” dedi.