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New York'ta İki Ayrı Bombacı Mahkeme Önündeydi

06.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

Miami'de 29 Ekim’de tutuklanan ve aralarında eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton'ın bulunduğu üst düzey kişilere gönderdiği bombalı mektuplarla panik yaratan Cesar Altieri Sayoc, Salı günü New York’ya hakim karşısında çıktı

New York'ta İki Ayrı Bombacı Mahkeme Önündeydi

Florida'nın Miami kentinde 29 Ekim’de tutuklanan ve aralarında eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton'ın bulunduğu üst düzey kişilere gönderdiği bombalı mektuplarla büyük panik yaratan Cesar Altieri Sayoc, Salı günü New York’ta hakim karşısında çıktı.

Florida’da tutuklanan Sayoc bir kaç gün önce, geçen yıl Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’nın da bir süre tutuklu bulunduğu Metropolitan Correctional Center’a nakledildi. Sayoc, Sarraf ve Atilla’nın da yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Davanın Hakimi Robert W. Lehrburger Salı günü yapılan ilk duruşmada Sayoc’a haklarını ve kendisiyle ilgili suçlamaları okudu.

New York Güney bölgesinde yargılama sürecine 12 Kasım’da başlanmasına karar verilen Sayoc beş ayrı suçlamadan 58 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Sayoc’a isnat edilen beş ayrı suçlama şöyle: eyaletler arasında patlayıcı madde taşımak, yasadışı olarak patlayıcı maddeleri postalamak, eski ABD Başkanları ve diğer kişileri tehdit etmek, eyaletler arası iletişime tehdit etmek ve federal görevlilere saldırmak.

"Tutuksuz yargılanması Amerikan toplumu için büyük tehlike"

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Sayoc’un yolladığı 13 bombalı paketin ülkede terör ortamı yaratmayı amaçladığını söyledi. Başsavcı Berman, Sayoç’un tutuklu olarak yargılanması gerektiğini ifade ederek kefaletle serbest kalmasının Amerikan toplumu için çok büyük bir risk oluşturacağını belirtti.

Hakim Lehrburger sanığın serbest bırakılması konusunda Başsvacılığın isteği ve savunmanın itiraz etmemesi sonucunda Sayoç’un tutuklu olarak kalmasına karar verdi.

Sayoc’un davası 12 Kasım’da başlayacak.

New York metro bombacısı suçlu bulundu

Öte yandan geçen yıl Aralık ayında New York’un en kalabalık otobüs terminali olan Port Authority’nin metroyla yaya bağlantı tünelinde, kendi yaptığı boru bombasıyla üç kişinin hafif yaralanmasına neden olan Akayed Ullah yargılandığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yapılan son karar duruşmasında jüri, Ullah’ı kendisine isnat edilen beş ayrı suçlamadan suçlu buldu.

Ullah, IŞİD terör örgütüne malzeme desteği sağlamak, toplu katliam girişiminde bulunmak, bombalı saldırıda bulunmak, kamu alanına zarar vermek, kamu alanında bomba kullanmak gibi beş ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Terör eylemlerinden jürinin suçlu bulduğu Ullah daha önceki ifadelerinde saldırıyı IŞİD’den ilham alarak düzenlediğini söylemişti. Son karar duruşmasında Ullah’ın avukatı müvekkilinin terör suçu işlemediğini savunarak, “Müvekkilim kimseyi öldürmeye kalkmadı sadece kendi canına kıymak istedi” diye konuştu. Jürinin kararının ardından yapılacak son duruşmada Ullah’ın ne kadar ceza alacağı belirlenecek.

Ullah’ın işlediği terör suçundan ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor

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