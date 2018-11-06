New York'ta İki Ayrı Bombacı Mahkeme Önündeydi

Florida'nın Miami kentinde 29 Ekim’de tutuklanan ve aralarında eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton'ın bulunduğu üst düzey kişilere gönderdiği bombalı mektuplarla büyük panik yaratan Cesar Altieri Sayoc, Salı günü New York’ta hakim karşısında çıktı.

Florida’da tutuklanan Sayoc bir kaç gün önce, geçen yıl Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’nın da bir süre tutuklu bulunduğu Metropolitan Correctional Center’a nakledildi. Sayoc, Sarraf ve Atilla’nın da yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Davanın Hakimi Robert W. Lehrburger Salı günü yapılan ilk duruşmada Sayoc’a haklarını ve kendisiyle ilgili suçlamaları okudu.

New York Güney bölgesinde yargılama sürecine 12 Kasım’da başlanmasına karar verilen Sayoc beş ayrı suçlamadan 58 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Sayoc’a isnat edilen beş ayrı suçlama şöyle: eyaletler arasında patlayıcı madde taşımak, yasadışı olarak patlayıcı maddeleri postalamak, eski ABD Başkanları ve diğer kişileri tehdit etmek, eyaletler arası iletişime tehdit etmek ve federal görevlilere saldırmak.