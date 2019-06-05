New York'ta iki Türk aile evin bahçesinde tavuk besliyor

Solak, 9 tavukla başladıklarını, şu an 3 tane kaldığını, tavuklar sayesinde dışarıdan yumurta alma ihtiyaçlarının neredeyse bulunmadığını anlatarak, “Organik yemle besliyoruz, evde yemek ve salata artıklarını çöpe atmayıp onlara veriyoruz. Bu sayede biz de (çevresel) dönüşüm yapıp daha az çöp çıkarıyoruz." dedi.

Türkiye’de köyde doğup büyüdüğü için tavuk beslemenin kendisi için zor olmadığını dile getiren Solak, “Sabah işe gitmeden sularını yemlerini kontrol ediyorum. Bahçede kümesten çıkıp dolaşacak yerleri var, sabah bırakıp akşam kapatıyoruz.” diye konuştu.

Çocuklara ailecek "evde eğitim (home schooling)" verdiklerini anlatan Solak, kuluçkadan tavuğa giden tüm aşamaları tecrübe eden çocuklar için de bu sürecin deneyim açısından çok faydalı olduğunu bildirerek, “Çocukluğum köyde geçti, tavuklarımız hayvanlarımız vardı. Benim çocukluğumda yaşadığım bazı şeyleri şimdi çocuklarımın da tecrübe etmesi güzel bir şey. New York'ta sanki zaman makinesiyle köy ortamına gitmişiz gibi çocuklarım o havayı yaşıyor.” ifadesini kullandı.

Komşulardan şimdiye kadar herhangi bir şikayet gelmediğini belirten Solak, “Yazın Türkiye’ye tatile gittiğimizde tavuklara onlar bakıyorlar, tabii karşılığında yumurtaları da alıyorlar.” dedi.

Solak’ın 9 yaşındaki kızı Zehra da tavukları çok sevdiğini anlatarak, “Her gün yumurta veriyorlar. Tavuklardan hoşlanıyorum ama büyüdüğüm zaman bahçemde tavuklarla kedi ve köpek de istiyorum.” şeklinde konuştu.

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Staten Island bölgesinde yaşayan ve Wall Street finans sektöründe çalışan diğer bir Türk Kemal Birtek de çocuklarının evde besleyecekleri bir hayvan istemeleriyle bu fikrin geliştiğini söyledi.