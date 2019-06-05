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New York'ta iki Türk aile evin bahçesinde tavuk besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

New York Büyükşehir Belediyesinde İhale Müdürü Erkan Solak: - "Çocukluğum köyde geçti. Çocukluğumda yaşadığım bazı şeyleri şimdi çocuklarımın da tecrübe etmesi güzel bir şey” - Wall Street finans sektöründe çalışan Kemal Birtek: - “Ankara’nın Keçiören ilçesinde büyüdüm, böyle bahçe, toprak yoktu. Eşim de öyle. Bize bu sevda New York’ta geldi”

İSLAM DOĞRU - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden New York’ta iki Türk aile evlerinin arka bahçesinde tavuk besleyip köy özlemini gideriyor.

New York'un Staten Island bölgesinde yaşayan Erkan Solak ve Kemal Birtek, hikayelerini AA muhabirine anlattı.

ABD'de 20 yıldır yaşayan, New York Büyükşehir Belediyesinde İhale Müdürü olan Solak, 3 yıl önce New York dışındaki çiftlikte yaşayan aile dostlarının kendilerine organik yumurta verip kuluçkaya yatırmaları halinde civciv çıkacağını söylemesiyle tavuk beslemeye karar verdiklerini söyledi.

İnternetten aldığı kuluçka makinesinin işe yaradığını belirten Solak, civcivleri önce evde beslediklerini, havalar ısınmaya başlayınca da bahçeye kümes yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’de köyde doğup büyüdüğü için tavuk beslemenin kendisi için zor olmadığını dile getiren Solak, “Sabah işe gitmeden sularını yemlerini kontrol ediyorum. Bahçede kümesten çıkıp dolaşacak yerleri var, sabah bırakıp akşam kapatıyoruz.” diye konuştu.

Solak, 9 tavukla başladıklarını, şu an 3 tane kaldığını, tavuklar sayesinde dışarıdan yumurta alma ihtiyaçlarının neredeyse bulunmadığını anlatarak, “Organik yemle besliyoruz, evde yemek ve salata artıklarını çöpe atmayıp onlara veriyoruz. Bu sayede biz de (çevresel) dönüşüm yapıp daha az çöp çıkarıyoruz." dedi.

Çocuklara ailecek "evde eğitim (home schooling)" verdiklerini anlatan Solak, kuluçkadan tavuğa giden tüm aşamaları tecrübe eden çocuklar için de bu sürecin deneyim açısından çok faydalı olduğunu bildirerek, “Çocukluğum köyde geçti, tavuklarımız hayvanlarımız vardı. Benim çocukluğumda yaşadığım bazı şeyleri şimdi çocuklarımın da tecrübe etmesi güzel bir şey. New York'ta sanki zaman makinesiyle köy ortamına gitmişiz gibi çocuklarım o havayı yaşıyor.” ifadesini kullandı.

Komşulardan şimdiye kadar herhangi bir şikayet gelmediğini belirten Solak, “Yazın Türkiye’ye tatile gittiğimizde tavuklara onlar bakıyorlar, tabii karşılığında yumurtaları da alıyorlar.” dedi.

Solak’ın 9 yaşındaki kızı Zehra da tavukları çok sevdiğini anlatarak, “Her gün yumurta veriyorlar. Tavuklardan hoşlanıyorum ama büyüdüğüm zaman bahçemde tavuklarla kedi ve köpek de istiyorum.” şeklinde konuştu.

- “Ailemizin yeni üyeleri oldular”

Staten Island bölgesinde yaşayan ve Wall Street finans sektöründe çalışan diğer bir Türk Kemal Birtek de çocuklarının evde besleyecekleri bir hayvan istemeleriyle bu fikrin geliştiğini söyledi.

Birtek, "Biz çamaşırlarımızı dışarıda asıp kurutuyoruz, evdeki makineyi kullanmıyoruz. Bir gün baktık çamaşırların üstünde kene var. Kenenin baş düşmanı tavuk, hemen gidip bir çiftlikten 4 tane tavuk aldık, geldik bahçemize koyduk. Ailemizin yeni üyeleri oldular.”

Bahçede 3 yıldır tavuk beslediklerini, kümesleri internete bakarak yaptıklarını kaydeden Birtek, yaşadıkları talihsiz bir olayı da şöyle anlattı:

“Tavukları ilk aldığımız zaman o heyecanla keneleri böcekleri yesinler diye her tarafa saldık. Bir gün evden çalışıyorum, baktım bahçede biri geziyor, ‘Ne yapıyorsun?’ dedim, bana kimliğini göstererek, ‘Belediyede çalışıyorum, tavuklardan dolayı koku olduğuna dair duyum aldık.’ dedi. Komşulardan biri şikayet etmiş. Aldım kümese götürdüm, 'Bakın' dedim 'Kokuyor mu?', 'Hayır'. 'Haftada bir düzenli olarak değiştiriyoruz.' Adam ikna oldu, ayrılacak, 'Nerelisin?' dedi, 'Türküm' dedim, 'Erdoğan’ı sever misin?' dedi, 'Severim' dedim, 'Sen nerelisin' dedim, 'Mısırlıyım' dedi, 'Ben Sisi’yi sevmem, demokratik olmayan yollarla geldi.' dedim, adam da meğer Sisiciymiş, bana bin dolarlık ceza yazdı. Bize bin dolar cezaya mal oldular ama tavukları aldığımızdan bu yana yumurtayı organik yiyoruz. Kışın birkaç defa dışında yumurtaya hiç para vermedik.”

Ankara Keçiören'de büyüdüğünü dile getiren Birtek, "Böyle bahçe, toprak filan yoktu. Eşim de öyle. Bize bu sevda New York’ta geldi. Aslında belediye izin verse keçi de besleyeceğim ama buna izin vermiyormuş. Ayrıca, bahçedeki tavuklarla haşır neşir olması çocuklar için de çok öğretici. Bu vakte kadar niye tavuk sahibi olmamışız diye çok üzüldük.” ifadelerini kullandı.

Birtek, komşuları ve iş yerindeki arkadaşlarına da arada yumurta götürdüğünü, insanların hoşuna gittiğini kaydetti.

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