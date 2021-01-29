New York’ta İşletmelere Sevgililer Gününde Sınırlı Açılma

Vali Andrew Cuomo, New York’taki restoran ve barların kapalı mekanlarının yüzde 25 sınırlı kapasiteyle 14 Şubat’tan itibaren yeniden açılacağını açıkladı. Vali Cuomo,” "New York’ta restoran ve barlar, Sevgililer Günü'nde yeniden açılacak, şimdi rezervasyon yaptırabilir ve akşam yemeği planı planlayabilirsiniz" dedi. Kentteki restoran ve bar işletmelerine göre ise bu karar, yeterli değil.
Restoran, bar ve kafelerin birliği olan ‘NYC Hospitality Alliance’ın direktörü Andrew Ridge kararı eleştirdi. Ridge, eyaletin diğer bölgelerinde Corona virüsü vakaları oranlarının New York kentine oranla daha yüksek olmasına rağmen, restoranların iç mekanlarının halen yüzde elli kapasiteyle çalıştığına dikkat çekti. Ridge, iki hafta sonra kentteki işletmelerin iç mekanlarında yüzde 25 kapasite limitiyle izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Vali Cuomo ise geçen Mart ayından beri New York’ta kriz içinde olan restoran ve barlara biraz da olsa nefes aldıracak açılma kararıyla ilgili eleştirilere, ”Yüzde 25 kapasite sıfırdan iyidir. Salgınla mücadelemiz sürüyor. Vaka sayıları azaldıkça restoran ve barların müşteri alma kapasitesini yükselteceğiz” yanıtını verdi.
Cuomo New York Eyalet Başsavcısının iddialarına yanıt verdi
Vali Cuomo, New York Eyalet Başsavcısı Letitia James’in huzurevlerinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının, eyalet yetkililerinin bildirdiğinden yüzde elli daha fazla olduğu iddiasıyla soruşturma başlatması konusunda da görüşlerini açıkladı.
Vali Cuomo, “Salgın hastalık nedeniyle ülke genelinde huzurevlerinde en düşük ölüm oranına sahip eyaletiz. Can kaybı hastanede olduysa hastane kayıtlarına geçtik. Huzurevinde olduysa huzurevi kayıtlarına geçtik. Salgın hastalıkla ilgili rakamlarda bu kayıtlar nedeniyle herhangi bir değişiklik olmadı” dedi.
New York Belediyesi’nden küçük işletmelere kira desteği
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da “Kente Sesleniş” konuşmasında belediyenin salgın nedeniyle zarar gören küçük işletmelere mali yardım sağlayacağını söyledi. Başkan de Blasio, belediyenin 17 bin küçük işletmeye 50 milyon dolar destek sağlamak için bir karar tasarısı hazırladığını açıkladı.
BM Genel Sekreteri aşı oldu
Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Corona virüsü aşısı yapıldı.
Guterres, New York’un Bronx bölgesindeki bir merkezde aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, şanslı ve mutlu olduğunu söyledi. Ancak aşının dünyada eşit olarak dağıtılması gerektiğine de dikkat çeken Guterres, “Bu salgında hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende olamayacağız" dedi.