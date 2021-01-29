New York’ta İşletmelere Sevgililer Gününde Sınırlı Açılma

Vali Andrew Cuomo, New York’taki restoran ve barların kapalı mekanlarının yüzde 25 sınırlı kapasiteyle 14 Şubat’tan itibaren yeniden açılacağını açıkladı. Vali Cuomo,” "New York’ta restoran ve barlar, Sevgililer Günü'nde yeniden açılacak, şimdi rezervasyon yaptırabilir ve akşam yemeği planı planlayabilirsiniz" dedi. Kentteki restoran ve bar işletmelerine göre ise bu karar, yeterli değil.

Restoran, bar ve kafelerin birliği olan ‘NYC Hospitality Alliance’ın direktörü Andrew Ridge kararı eleştirdi. Ridge, eyaletin diğer bölgelerinde Corona virüsü vakaları oranlarının New York kentine oranla daha yüksek olmasına rağmen, restoranların iç mekanlarının halen yüzde elli kapasiteyle çalıştığına dikkat çekti. Ridge, iki hafta sonra kentteki işletmelerin iç mekanlarında yüzde 25 kapasite limitiyle izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Vali Cuomo ise geçen Mart ayından beri New York’ta kriz içinde olan restoran ve barlara biraz da olsa nefes aldıracak açılma kararıyla ilgili eleştirilere, ”Yüzde 25 kapasite sıfırdan iyidir. Salgınla mücadelemiz sürüyor. Vaka sayıları azaldıkça restoran ve barların müşteri alma kapasitesini yükselteceğiz” yanıtını verdi.