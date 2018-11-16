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New York'ta İsrail karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 03:12 | Son Güncelleme

New York'ta İsrail karşıtı protesto

İsrail yönetimi karşıtı Ortodoks Yahudi ve Müslümanlardan oluşan bir grup gösterici, İsrail'in Filistin'deki işgalci politikalarını protesto etti.

The City College of New York önünde toplanan göstericiler, burada konuşma yapan ve "siyonizm karşıtlığının Yahudi karşıtlığı olduğunu" savunan İsrail'in New York Başkonsolosu Dani Dayan'a da tepki gösterdi.

"Filistin, Filistinlilere geri verilmeli", "ABD ve İsrail'in Filistin'e karşı savaşı durmalı" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar da attı.

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israil New York protesto

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