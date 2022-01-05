HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. New York’ta “İşyerlerinize Geri Dönün Çağrısı”

New York’ta “İşyerlerinize Geri Dönün Çağrısı”

05.01.2022 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, başta Wall Street’in ünlü finans kuruluşları olmak üzere özel sektör kuruluşlarına işyerlerine yeniden dönme çağrısında bulundu. Adams, büyük şirketlerin çalışanlarının işyerlerine dönmemesinin kent ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu kaydetti

New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, yılbaşı gecesi Times Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl etkinliğinde yemin ederek görevine başladı. Belediye Başkan Adams, ofisindeki ilk resmi çalışma gününde, başta Corona virüsü ile olmak üzere, çete savaşları ve silahlı saldırılarla etkili bir şekilde mücadele edeceğinin sinyallerini verdi. Görevinin ilk günlerinde kentin farklı bölgelerinde çeşitli etkinliklere katılan Adams, yerel ve ulusal medyada New York için hedeflerini anlattı.

New York’ta önceki Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun salgın hastalıkla ilgili almış olduğu çeşitli tedbir ve kısıtlama kararlarını devam ettireceğini belirten Adams, başta Wall Street’in ünlü finans kuruluşları olmak üzere özel sektör kuruluşlarına işyerlerine yeniden dönme çağrısında bulundu.

Kent ekonomisinin birbirine zincirleme bağlı olduğunu belirten Adams, büyük şirketlerin çalışanlarının işyerlerine dönmemesinin kent ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu kaydetti.

“New York’u evden çalışarak yönetemezsiniz”

Kentteki birçok şirketin personellerini evden çalıştırmasından memnun olmadığını belirten Adams, “Ofislerinize geri dönün. Kentin yeniden açılması gerek. New York kentini evden yönetemezsiniz. Mali ekosistemimizi yeniden açmanın zamanı geldi. Bu şekilde çalışma sistemi dolaylı olarak kentteki tüm sektörleri olumsuz etkiliyor” dedi.

New York’ta yeni yılın ilk günü vaka sayısı 90 bine ulaştı. Son bir aydır kentteki işgücünün salgın hastalıktan etkilenmesi nedeniyle kamu ve özel sektör hizmet veremez hale geldi.

Belediye Başkanı Adams, salgının başından beri gerekli mücadeleyi vermek için bizzat sahada olduğunu kaydederek, “Her zaman olduğu gibi güçlü bir New York olmalıyız. Mücadele etmek zorundayız ancak kapanarak değil açılarak” dedi.

Eric Adams, kentteki Corona virüsü test ve aşı sayısını ikiye katlayarak güvende olunabileceğini belirterek, “Salgınla nasıl yaşayacağımızı, nasıl mücadele edeceğimizi düşünerek yeniden şekillendirmek zorundayız. COVID-19’la mücadele için 11 trilyon dolar harcandı. Bir 11 trilyon dolarımız daha yok. Her ortaya çıkan yeni bir varyant için 11 trilyon daha harcayamayız. Şimdi açılma zamanı. Mali ekosistemimizi yeniden besleme zamanı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Akılalmaz olay! Yanlışlıkla akrabalarını vurduAkılalmaz olay! Yanlışlıkla akrabalarını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik teklif TBMM'ye sunuldu

Kritik teklif TBMM'ye sunuldu

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Enginyurt'u zor tuttular, masayı yumrukladı

Enginyurt'u zor tuttular, masayı yumrukladı

Bandırmalıoğlu'nun ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Bandırmalıoğlu'nun ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.