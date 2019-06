New York’ta Kaçak Yabancılar Ehliyet İçin Başvurmaya Çekiniyor

Başkan Donald Trump’ın göçmenlik politikaları ve hazırladığı yeni göçmenlik planı tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta New York eyaleti yasadışı göçmenlerin ehliyet almasına izin veren bir yasa tasarısını onayladı. Aynı zaman diliminde de Trump ABD’de yasadışı durumda olan göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin başlayacağını açıkladı.

New York’ta yeni yasanın onaylanması sonrasında kayıt dışı göçmenler arasında, “bilgilerimizi ehliyet almak için paylaşırsak acaba sınır dışı mı ediliriz?” endişesi başladı. Yeni yasayla ilgili tartışmalar giderek hararetlendi. New York barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut, eyalette kabul edilen yeni yasayla ilgili görüşlerini VOA Türkçe’ye anlattı.

​“Yasadışı göçmenlerin endişeleri yersiz”

Akbulut, yasadışı göçmenlerin çıkan yeni yasayla ilgili endişelerinin yersiz olduğunu belirtti. Akbulut, “New York Valisi yasadışı göçmenlere ehliyet verilmesi için hazırlanan yasa tasarısını geçtiğimiz salı günü imzalayarak onayladı. Yasa kanunlaşır kanunlaşmaz yürürlüğe girmiyor. Yasanın altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu yasa gerekli olan oy sayısının bir fazlasıyla kabul edildi. New York yasadışı göçmenlere ehliyet veren Amerika’daki 13. eyalet oldu. New York’un idari yapısına göre eyalette bulunan bazı idari bölgeler valinin imzaladığı bu karara karşı geliyorlar. Bu yasayı iptal ettirmek için yüksek mahkemeye başvuracaklarını ifade ediyorlar. Tabi yasadışı göçmenlerin de bu yeni yasa ile ilgili bazı kuşkuları var. Özel bilgilerimiz ele geçiyor ‘bizi sınır dışı edebilirler’ diye düşünüyorlar. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar oluyor. Burada amaç kişilerin bilgilerini toparlayıp federal hükümete vermek değil. Bu endişeler yersiz. New York eyaleti yasadışı durumda olan göçmenlerin hayatlarını kolaylaştırmak, çalışmalarını, işe rahatça gidip gelmelerini sağlamak amacıyla bu yasayı çıkarttı. Daha önce New York eyaleti yasadışı göçmenlere kimlik vermişti. Hiçbir şey olmadı kimsenin özel bilgileri paylaşılmadı endişeler son derece yanlış” dedi.