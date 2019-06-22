New York’ta Kaçak Yabancılar Ehliyet İçin Başvurmaya Çekiniyor

Başkan Donald Trump’ın göçmenlik politikaları ve hazırladığı yeni göçmenlik planı tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta New York eyaleti yasadışı göçmenlerin ehliyet almasına izin veren bir yasa tasarısını onayladı. Aynı zaman diliminde de Trump ABD’de yasadışı durumda olan göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin başlayacağını açıkladı. New York’ta yeni yasanın onaylanması sonrasında kayıt dışı göçmenler arasında, “bilgilerimizi ehliyet almak için paylaşırsak acaba sınır dışı mı ediliriz?” endişesi başladı. Yeni yasayla ilgili tartışmalar giderek hararetlendi. New York barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut, eyalette kabul edilen yeni yasayla ilgili görüşlerini VOA Türkçe’ye anlattı. ​“Yasadışı göçmenlerin endişeleri yersiz” Akbulut, yasadışı göçmenlerin çıkan yeni yasayla ilgili endişelerinin yersiz olduğunu belirtti. Akbulut, “New York Valisi yasadışı göçmenlere ehliyet verilmesi için hazırlanan yasa tasarısını geçtiğimiz salı günü imzalayarak onayladı. Yasa kanunlaşır kanunlaşmaz yürürlüğe girmiyor. Yasanın altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu yasa gerekli olan oy sayısının bir fazlasıyla kabul edildi. New York yasadışı göçmenlere ehliyet veren Amerika’daki 13. eyalet oldu. New York’un idari yapısına göre eyalette bulunan bazı idari bölgeler valinin imzaladığı bu karara karşı geliyorlar. Bu yasayı iptal ettirmek için yüksek mahkemeye başvuracaklarını ifade ediyorlar. Tabi yasadışı göçmenlerin de bu yeni yasa ile ilgili bazı kuşkuları var. Özel bilgilerimiz ele geçiyor ‘bizi sınır dışı edebilirler’ diye düşünüyorlar. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar oluyor. Burada amaç kişilerin bilgilerini toparlayıp federal hükümete vermek değil. Bu endişeler yersiz. New York eyaleti yasadışı durumda olan göçmenlerin hayatlarını kolaylaştırmak, çalışmalarını, işe rahatça gidip gelmelerini sağlamak amacıyla bu yasayı çıkarttı. Daha önce New York eyaleti yasadışı göçmenlere kimlik vermişti. Hiçbir şey olmadı kimsenin özel bilgileri paylaşılmadı endişeler son derece yanlış” dedi.

​Trump’ın yasadışı göçmenleri sınır dışı kararına rağmen 13 eyalet ehliyet veriyor Başkan Donald Trump’ın yasadışı göçmenlere yönelik politikaları ülke genelinde etkisini gösterse de yasadışı göçmenleri tanıyan 13 ayrı eyalet statülerine bakmadan kaçak durumda yaşayan bu kişilere ehliyet ve eyalet kimliği sağlıyor. Federal yönetimin yasadışı göçmenlere karşı başlattığı tutuklama, sınır dışı edilme gibi yöntemlerin aksine bu 13 eyalet, yasadışı göçmenlere karşı bir ayrımcılık politikası uygulamıyor. California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New Mexico, Nevada, Utah, Vermont, Washington eyaleti ve başkent Washington’da yaşayan yasadışı göçmenler herhangi bir Amerikan vatandaşı ya da yasal statülü göçmenler gibi ehliyet alabiliyor. New York, valinin tasarıyı imzalayarak resmiyete geçirmesinden sonra yasadışı göçmenlere ehliyet veren son eyalet oldu. ​New York’ta yasadışı göçmenleri tanıyan radikal kararlar Ülkede en fazla yasadışı göçmenin yaşadığı California’dan sonra yaklaşık 750 bin yasadışı göçmene ev sahipliği yapan New York’ta da göçmenlikle ilgili radikal kararlar birbiri ardından alınmaya başlamıştı.

Geçen Ocak ayında da New York’ta yaşayan yasadışı göçmenlerin üniversite eğitimleri için eyaletten mali destek almalarının önünü açan yasa tasarısı New York Eyalet Senatosu’nda kabul edilmişti. New York eyalet bütçesinden yasadışı göçmen çocuklarına üniversite eğitimlerine mali destek sağlanması için 27 milyon dolar ayrıldı. New York Belediye Meclisi geçen aylarda aldığı bir kararla yasadışı göçmenlere ehliyet verilmesi yönünde eyalete tavsiyede bulunmuştu. Çoğunluğunu Demokrat Partili üyelerin oluşturduğu New York eyalet meclisi ve senatosu da yasadışı göçmenlere ehliyet verilmesiyle ilgili tasarıları gündemine almış, tasarı eyalette çok büyük tartışmalara neden olmuştu. ​11 Eylül sonrası alınan karar 18 yıl sonra değişti New York, 90 yıldır eyaletlerinde yaşayan kişilerin yasal statülerine bakılmaksızın ehliyet veren eyaletlerden biriydi. Ancak 11 Eylül terör saldırılarının ardından, 2002 yılında dönemin valisi Pataki aldığı bir kararla, sosyal sigorta numarası olmayanlara ehliyet verilmesini durdurdu.