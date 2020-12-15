New York’ta Kar Fırtınası Alarmı

Hızı yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkabilecek fırtına ile görüş mesafesinin düşmesinin kentte yaşamını olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, yarın 17.00’den sonra kentin önce karla karışık yağmurun etkisi altına gireceğini, ilerleyen saatlerde ise yağışın yoğun bir tipiye dönüşeceğini belirtiler.

Kar fırtınası alarmı, Corona virüsü salgını nedeniyle geçen Mart ayından bu yana zor durumda olan restoran sektörünü de vurdu. New York kentindeki restoranların iç mekanlarında kapasitelerinin dörtte biri oranında müşterilerine servis yapabilmesi kararı dünden itibaren iptal edilmişti. Şimdi de yarın 14.00’ten itibaren kar fırtınası beklentisi nedeniyle restoranların dış mekanlarında da hizmet vermeleri, ikinci bir emre kadar yasaklandı.

New York’ta Çarşamba akşam üzeri başlaması beklenen kar fırtınası kenti alarma geçirdi. Meteoroloji uzmanları kar fırtınasının kenti birkaç gün etkisi altına alacağını bildirdi; bazı bölgelerde kar kalınlığının 30-40 santimetreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, yoğun kar yağışının kent içi ulaşımı olumsuz olarak etkileyeceğini belirtti; otoyollarda ise kar fırtınasına bağlı kazalara karşı sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

Kentte, soğuk hava şartları nedeniyle evsizlerin geçici olarak korunması için çalışma başlatıldı.

Evden çalışanlara uyarı

New York’ta kar fırtınasıyla birlikte birçok abonenin elektriğinin kesilebileceği uyarısı da yapıldı.

Yetkililer, elektrik kesintilerinin salgın hastalık nedeniyle evlerinden çalışan kişileri olumsuz olarak etkileyebileceğini kaydetti. New Yorklular’ın, kar fırtınası sırasında meydana gelecek ağaç devrilmelerine karşı tetikte olmaları istendi.

Blasio: “Kar fırtınasına rağmen eğitime ara verilmeyecek”

New York Belediyesi, yaklaşan kar fırtınasına karşı gerekli önlemleri aldıklarını, tuzlama ve kar küreme araçlarının Corona virüsü salgınıyla birlikte yaşanacak ilk kar fırtınasıyla mücadele etmeye hazır olduğunu açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kar fırtınasının kentte kısmen süren yüz yüze eğitime bir engel olmayacağını, yarın da eğitime devam edileceğini, Perşembe sabahı okulların kapanması konusunu ise değerlendireceklerini ifade etti.

Başkan de Blasio, “New York’ta bir ilki yaşıyoruz. Salgın hastalık nedeniyle kentte yoğunluklu olarak uzaktan eğitim alan çocukların dersleri yaklaşan bu kar fırtınasında durmayacak. Uzaktan eğitim sürecek” dedi.

