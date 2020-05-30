New York’ta Karantina Broadway’i de Susturdu

Uyumayan şehir New York deyince akla ilk gelen şeylerden birisi kuskusuz Broadway müzikalleri. Maalesef Broadway müzikalleri de New York gibi gözlerini kapadı ve uzun bir öğleden sonra uykusunu uyuyor gibi. Bir daha perdelerini ne zaman açacaklarını ise yetkililer henüz söyleyemiyor. Mart ayında Corona virüsü salgını yüzünden kapanan Broadway binlerce kişinin ekmek kapısı. Haftada 35 milyar dolar gelir getiren bu sektör, 10 haftadır kapalı ve valinin listesine göre New York kentinde en son faaliyete geçecek alanlar arasında sayılıyor. Birkaç hafta önce Eylül ayında açılacağı söylenen tiyatrolar hakkında Broadway sahnelerinden sorumlu organizasyonun Başkanı Charlotte St. Martin hiç yardım almadıklarını ancak Broadway’in New York kenti için önemini şöyle anlatıyor: “Broadway New York’un kalbinin attığı yerdir, bunu bir yerde duymuştum, ben de öyle düşünüyorum çünkü gerçekten böyle. Biz bu şehirde 97 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bizim eserlerimizi görmeye gelenler kentteki otellerde kalıyor, restoranlarda yemek yiyor, müzelere gidiyorlar, garajlara arabalarını park ediyorlar. Broadway sadece tiyatro sevenleri değil tüm kenti besliyor. Biz yılda 15 milyar dolar getiriyoruz bu şehre, bu ayda bir milyar dolardan fazla.”

Broadway in kapanması buradaki 700’e yakın tiyatronun Mart ayından bu yana 1,5 trilyon dolar kayba uğramasına yol açmış. Uzmanlar Broadway ‘in bu kayıpları kapatıp tekrar eski görkemli haline gelmesi için çok uzun bir zaman geçebileceğini düşünüyor. Birçok küçük tiyatronun kapıları ise bir daha açılmamak üzere kapanmış. Türk-Amerikan Reperetuar Tiyatrosu kurucusu Ayşe Eldek Richardson, "Çok zor bir dönem tabii hem oyuncular için hem de tiyatrolar açsından. Bizim çok kullandığımız bir tiyatro stüdyosu kapandı bile ve bunun gibi daha farklı haberler geliyor. Küçük tiyatrolar özellikle bu yükün altından kalkamıyor." şeklinde konuşuyor. Ancak tek endişe bu milyar dolarlık endüstrinin ne zaman geri döneceği değil, nasıl geri döneceği ile de ilgili. Bu hafta Broadway oyuncuları sendikası gerekli sağlık önlemleri alınmazsa oyuncuların sahne alamayacağını belirten bir açıklamada bulundu. Oyuncuların en büyük endişesi New York sokaklarında ve parklarında gördüğümüz maskesiz seyirciler. New York Times’ın yaptığı ankete göre New Yorkluların sadece %39’u, Eylül’de açılırsa Broadway performanslarına gitmeyi düşünüyor. Peki ya oyuncular?