New York’ta Karantina Broadway’i de Susturdu

Uyumayan şehir New York deyince akla ilk gelen şeylerden birisi kuskusuz Broadway müzikalleri. Maalesef Broadway müzikalleri de New York gibi gözlerini kapadı ve uzun bir öğleden sonra uykusunu uyuyor gibi. Bir daha perdelerini ne zaman açacaklarını ise yetkililer henüz söyleyemiyor.

Mart ayında Corona virüsü salgını yüzünden kapanan Broadway binlerce kişinin ekmek kapısı. Haftada 35 milyar dolar gelir getiren bu sektör, 10 haftadır kapalı ve valinin listesine göre New York kentinde en son faaliyete geçecek alanlar arasında sayılıyor. Birkaç hafta önce Eylül ayında açılacağı söylenen tiyatrolar hakkında Broadway sahnelerinden sorumlu organizasyonun Başkanı Charlotte St. Martin hiç yardım almadıklarını ancak Broadway’in New York kenti için önemini şöyle anlatıyor: “Broadway New York’un kalbinin attığı yerdir, bunu bir yerde duymuştum, ben de öyle düşünüyorum çünkü gerçekten böyle. Biz bu şehirde 97 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bizim eserlerimizi görmeye gelenler kentteki otellerde kalıyor, restoranlarda yemek yiyor, müzelere gidiyorlar, garajlara arabalarını park ediyorlar. Broadway sadece tiyatro sevenleri değil tüm kenti besliyor. Biz yılda 15 milyar dolar getiriyoruz bu şehre, bu ayda bir milyar dolardan fazla.”