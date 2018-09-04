New York'ta Karayıp Festivaline Şiddet Karıştı

Karayıp kültürünü kutlamak amacıyla her yıl düzenlenen West Indian Day Parade (Karayıp Festivali), New York Emniyet Teşkilatı’nın verdiği bilgilere göre yaklaşık 1,2 milyon kişinin katılımı ile yapıldı.
Her sene Amerika’da yaz tatilinin sonu olarak kabul edilen Labor Day yani İşçi Bayramı’na denk getirilen karnaval bu yıl güvenlik önlemleri sebebiyle sabaha karşı 2 yerine sabah 6’da başlatıldı. Haiti kültüründen gelen ve J’Ouvert, adı verilen gösteri ismini Fransızca jour (gün) ve ouvert’den (açılış) alıyor. Köleliğin kaldırılmasını temsil etmek amacıyla katılımcılar vücutlarını boya veya yağlarla boyuyor, ve havaya renkli tozlar ve pudralar atıyor. Kalabalık Karayıp adalarının müzikleri eşliğinde güneş doğuncaya kadar dans ediyor. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen bu yıl da J’Ouvert kutlamaları sırasında 20 yasında bir gencin vurularak öldürüldüğü haberi yüzünden etkinlikler bu yıl kısa tutuldu.
J’Ouvert 1920li yıllarda önce Harlem daha sonra da Brooklyn’de Karayıp Denizi’inde bulunan adalardan buraya göç edenlerin kültürel mirasını paylaşmak için kutlanmaya başlanmış,
Kostümler ve müzikle Eastern Parkway Caddesi’nde yapılan karnaval 4 saat gecikmeyle başladı ve geceyarısına kadar devam etti. New York Valisi Andrew Cuomo ve birkaç hafta sonra yapılacak olan valilik seçimlerinde Cuomo’ya rakip olan oyuncu Cynthia Nixon karnavala katıldı.
New York polisi akşam saatlerinde 18 yasında bir gencin kalçasından vurulduğunu ve vuran kişinin hala bulunamadığını belirtti. Polis her yıl birkaç kişinin öldürüldüğü festival için bu yıl normalden daha fazla güvenlik önlemi almasına rağmen bir kişinin öldüğünü ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.
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